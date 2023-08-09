Губернатор: Задача молодёжных центров — наполнить досуг активной деятельностью

«Во время посещения всех молодёжных центров и открытых пространств я всегда задаю вопрос — чем занимаются в них ребята, как живёт эта инфраструктура? — напомнил глава региона. — Год назад мы перезапустили молодёжные центры. Есть желание уйти от формата просто досугового клуба — хотелось бы, чтобы досуг дополнялся активной общественной деятельностью, созданием сообществ по интересам для вовлечения сверстников к участию в городских и районных мероприятиях, в том числе в патриотической работе или волонтёрской деятельности. В Купинском районе это удаётся организовать темпами даже большими, чем мы обсуждали год назад — здесь и молодёжное направление, и молодые семьи, и поддержка общественных и некоммерческих организаций, и волонтёры — здесь молодёжный центр и открытое пространство живут очень бурной, яркой, разнообразной жизнью. Купинский молодёжный центр можно считать примером для остальных таких учреждений».