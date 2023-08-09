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НГУ опубликовал списки поступивших-2023 в Новосибирске — где их смотреть

8 августа 2023, 23:02
Фото: atas.info
Опубликованы списки на зачисление

В Новосибирске НГУ опубликовал списки поступивших в 2023 году

Списки зачисленных абитуриентов, а далее и студентов, опубликовал НГУ в августе 2023. Как и где их смотреть, узнал Atas.info.

В среду, 9 августа, Новосибирский Государственный университет (НГУ) опубликовал списки студентов, которые поступили в 2023 году. В этих списках указаны номера СНИЛС или индивидуальные номера, но не имена и фамилии абитуриентов. Каждая специальность имеет свой отдельный список.

Окончание приема оригинала аттестата и согласия на зачисление проходило до 3 августа. Чтобы проверить, поступили ли вы или нет, вы можете узнать на сайте университета по ссылке. Перейдите в раздел «Абитуриенты», затем выберите «Факультет/институт», «Направление/специальность», «Основание поступления».

Как уточнили Atas.info в пресс-службе НГУ, издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:

  • 30 июля — на этапе приоритетного зачисления;
  • 9 августа — на основном этапе зачисления;
  • не позднее 25 августа — о зачислении по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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#Эмилия Губарева#Университет#НГУ#Поступление#Абитуриенты#Общество#Образование#Новосибирск
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