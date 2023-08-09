НГУ опубликовал списки поступивших-2023 в Новосибирске — где их смотреть

Posted Сегодня, 23:02
Published Сегодня, 23:02
Modified Сегодня, 23:02
Updated Сегодня, 23:02
В среду, 9 августа, Новосибирский Государственный университет (НГУ) опубликовал списки студентов, которые поступили в 2023 году. В этих списках указаны номера СНИЛС или индивидуальные номера, но не имена и фамилии абитуриентов. Каждая специальность имеет свой отдельный список.
Окончание приема оригинала аттестата и согласия на зачисление проходило до 3 августа. Чтобы проверить, поступили ли вы или нет, вы можете узнать на сайте университета по ссылке. Перейдите в раздел «Абитуриенты», затем выберите «Факультет/институт», «Направление/специальность», «Основание поступления».
Как уточнили Atas.info в пресс-службе НГУ, издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: