НГУ опубликовал списки поступивших-2023 в Новосибирске — где их смотреть

Окончание приема оригинала аттестата и согласия на зачисление проходило до 3 августа. Чтобы проверить, поступили ли вы или нет, вы можете узнать на сайте университета по ссылке. Перейдите в раздел «Абитуриенты», затем выберите «Факультет/институт», «Направление/специальность», «Основание поступления».