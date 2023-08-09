Почему крупные объекты на сдаются в срок в Новосибирске, объяснил министр Колмаков

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Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Интересный вопрос о причинах переноса сдачи крупных объектов строительства в Новосибирской области задали министру строительства Алексею Колмакову на пресс-конференции в ТАСС 9 августа. Алексей Колмаков ответил, что еще во времена обучения строительной специальности преподаватели в ВУЗе говорили, что ни одна стройка не заканчивается в установленные сроки и установленную стоимость.
А если серьезно, то у каждого переноса сроков сдачи объекта есть свои сроки:
«Когда-то строительство идет вперед плана, когда-то по совершенно объективным причинам отстает. Причины бывают разные — это и проектная документация слабая откровенно или ее отсутствие. Это технические условия, которые могут поменяться, это геологические условия на площадке.
Это разные обследования, которые приходится делать, чтобы начать строительство. Не всегда все сети на земельных участках, которые нам предоставляют, они не всегда внесены на топосъемку. И нам приходится ликвидировать этот недостаток, прежде чем начать строительство, это влияет на перенос сроков начала строительных работ» — объяснил министр строительства.
Также Колмаков рассказал о строительстве социально значимых объектов в Новосибирской области: «Это волейбольный центр, введенный в 2020 году, перинатальный центр, введенный в 2021 году, это ЛДС, который открывается прямо сейчас, это „Скиф“, огромный проект, который реализуется на территории нашего региона, строительство детского реабилитационного центра в Бердске в сосновом бору. Это федеральный проект, тем не менее, наши строители включены в него».
Также на пресс-конференции прозвучали сроки сдачи нового студенческого кампуса НГУ: «Если говорить о студенческом кампусе НГУ, это большой интересный проект, долгожданный. Первая очередь, которая строится за счет инвестора, будет вводиться в 2024 году».
По словам Алексея Колмакова «Строительная отрасль в этом году, как и в прошлом, работает с максимальным напряжением сил. Не хватает как рабочих специальностей, так и инженерных специальностей. Абсолютно все строительные организации задействованы строительстве нежилых объектов социального значения. Наблюдается строительный бум, мы посчитали, сколько объектов у нас находится одновременно в работе. Это 224 объекта, все они находятся в разной стадии готовности, кто-то строится, кто-то проектируется.
В этом году введем в эксплуатацию около 50-60 объектов, с начала года 7 объектов уже введено в эксплуатацию. За последние пять лет мы ввели около 260 объектов. Это школы, детские сады, социальное жилье для детей сирот».
Самый высокий небоскреб построят в Новосибирске, министр строительства Алексей Колмаков рассказал, где он будет возведен.