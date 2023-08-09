Почему крупные объекты на сдаются в срок в Новосибирске, объяснил министр Колмаков

Также Колмаков рассказал о строительстве социально значимых объектов в Новосибирской области: «Это волейбольный центр, введенный в 2020 году, перинатальный центр, введенный в 2021 году, это ЛДС, который открывается прямо сейчас, это „Скиф“, огромный проект, который реализуется на территории нашего региона, строительство детского реабилитационного центра в Бердске в сосновом бору. Это федеральный проект, тем не менее, наши строители включены в него».