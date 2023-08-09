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Под Новосибирском пенсионер вернулся в горящий дом за паспортом

9 августа 2023, 09:21
Фото: pxhere. com
Причиной пожара мог стать непотушенный окурок
Житель новосибирского села Лобино едва не погиб на пожаре в собственном доме. Пожилого мужчину спас сосед.

«Очевидцы сообщили о пожаре в доме по улице Молодежной в селе Лобино Краснозерского района. Там проживает пенсионер», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар произошел вечером 8 августа в одном из частных домов в селе Лобино. Проживающий в нем пенсионер успел выбраться из дома и вызвать пожарных, однако неожиданно вспомнил про документы и вернулся обратно. К тому времени помещение наполнилось дымом и пожилой сибиряк не смог выбраться наружу. Мужчине грозила гибель, но ему на выручку пришел сосед, который оперативно вытащил его на улицу.

К тому времени на место происшествия прибыли пожарные. Они смогли локализовать возгорание в течение четырех минут, через двадцать одну минуту пожар был ликвидирован. 64-хлетнего соседа-героя могут приставить к награде.

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#Александр Ляхов#Пожар#Пенсионер#МЧС#Происшествия#Новосибирская область
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