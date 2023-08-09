Под Новосибирском пенсионер вернулся в горящий дом за паспортом

Пожар произошел вечером 8 августа в одном из частных домов в селе Лобино. Проживающий в нем пенсионер успел выбраться из дома и вызвать пожарных, однако неожиданно вспомнил про документы и вернулся обратно. К тому времени помещение наполнилось дымом и пожилой сибиряк не смог выбраться наружу. Мужчине грозила гибель, но ему на выручку пришел сосед, который оперативно вытащил его на улицу.