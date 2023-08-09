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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Проекты развития Сахалинского госуниверситета высоко оценили на федеральном уровне

9 августа 2023, 07:09
Перспективы развития Сахалинского государственного университета обсудили губернатор области Валерий Лимаренко, руководство вуза с первым заместителем руководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Встреча прошла в обновленном после ремонта институте естественных наук и техносферной безопасности СахГУ.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что сейчас, когда началось строительство кампуса СахалинTech, необходимо задуматься о том, какие проекты будут реализовываться в обновленном вузе.

— Мы понимаем, что должны создать в Южно-Сахалинске передовой университет с сильнейшим профессорским составом, с лабораториями, оснащёнными по последнему слову науки и техники, — сказал Валерий Лимаренко. — Наша задача: сделать всё возможное, чтобы выпускники, получив высококачественное образование, оставались работать в родном регионе.

Он подчеркнул, что уже сегодня существуют десятки проектов по наполнению СахалинTech. Например, проект «Бульвар студентов», о котором рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Проект предусматривает масштабное обновление целого квартала, на территории которого находятся учебные корпуса и общежития университета. Архитекторы разработали концепцию, благодаря которой внешний облик фасадов будет гармонично интегрирован в городское пространство.

Фото: Правительство Сахалинской области

Также Сергею Кириенко и Валерию Фалькову был представлен проект «Биотехнопарк». Он посвящён вопросам развития технологий рыбоводства и аквакультуры. Ученые комплексно исследуют молодь лосося, разведение гребешка, трепанга, морских ежей и водорослей. Отработка технологий будет проводиться на университетском полигоне в Таранае.

Всего на встрече гостям СахГУ было представлено более десятка проектов будущего наполнения вуза.

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