Семья из Новосибирска попала в смертельное ДТП в Тюменской области

Posted 9 августа 2023, 03:26
Published 9 августа 2023, 03:26
Modified 9 августа 2023, 03:28
Updated 9 августа 2023, 03:28
В ночь на 9 августа произошло страшное ДТП на трассе Тюмень-Омск. В результате аварии один человек погиб, а ещё четверо получили ранения, среди которых были и трое детей.
По информации ГИБДД Тюменской области, автомобиль «Форд-Куга» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Понтиак». В «Понтиаке» находились двое 14-летних мальчиков и 16-летняя девочка, которых доставили в больницу с разными травмами.
Однако, 57-летняя жительница Омска, которая управляла «Понтиаком», скончалась от полученных травм на месте происшествия. В «Форде» находилась семейная пара из Новосибирска, за рулем была 32-летняя женщина, её также доставили в больницу.