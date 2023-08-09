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Posted 9 августа 2023, 03:26

Published 9 августа 2023, 03:26

Modified 9 августа 2023, 03:28

Updated 9 августа 2023, 03:28

Семья из Новосибирска попала в смертельное ДТП в Тюменской области

9 августа 2023, 03:26
Семья из Новосибирска пострадала в тяжелом ДТП под Тюменью: в нем погибла 57-летняя женщина из Омска.

В ночь на 9 августа произошло страшное ДТП на трассе Тюмень-Омск. В результате аварии один человек погиб, а ещё четверо получили ранения, среди которых были и трое детей.

По информации ГИБДД Тюменской области, автомобиль «Форд-Куга» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Понтиак». В «Понтиаке» находились двое 14-летних мальчиков и 16-летняя девочка, которых доставили в больницу с разными травмами.

Однако, 57-летняя жительница Омска, которая управляла «Понтиаком», скончалась от полученных травм на месте происшествия. В «Форде» находилась семейная пара из Новосибирска, за рулем была 32-летняя женщина, её также доставили в больницу.

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