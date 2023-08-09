В Новосибирске суд отказал депутатам Бойко* и Пироговой в исках против горсовета

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:54
В суде Новосибирска подтвердили, что лишение депутатских мандатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко* было проведено в соответствии с законом. Ранее народные избранники обратились в суд, чтобы оспорить решение о лишении мандата.
«Решениями Центрального районного суда от 08.08.2023 отказано в удовлетворении исков Бойко С. и Пироговой Х.», — говорится в сообщении судебного департамента Новосибирской области.
Сергей Бойко* покинул Россию в 2021 году из-за накопившихся административных штрафов, связанных с организацией незаконных акций. В феврале этого года он был объявлен федеральным розыском и признан иноагентом.
Пирогова объявлена в розыск в августе 2022 года. В июле того же года ей был составлен протокол об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после высказывания в социальных сетях о погибших военных. Позже Пирогова покинула Россию и, возможно, находится в Грузии.
28 июня горсовет Новосибирска принял решение о лишении мандатов депутатов, которые покинули Россию, поскольку они не предоставили свои декларации о доходах. Бойко* и Пирогова утратили свои полномочия 4 июля.
*Согласно решению Министерства юстиции РФ, Сергей Бойко был внесен в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 года.