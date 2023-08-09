В Новосибирске суд отказал депутатам Бойко* и Пироговой в исках против горсовета

Пирогова объявлена в розыск в августе 2022 года. В июле того же года ей был составлен протокол об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после высказывания в социальных сетях о погибших военных. Позже Пирогова покинула Россию и, возможно, находится в Грузии.