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В Новосибирске суд отказал депутатам Бойко* и Пироговой в исках против горсовета

9 августа 2023, 03:35
Фото: atas.info
По решению Горсовета полномочия депутатов были прекращены

В Новосибирске суд признал законным лишение мандатов депутатов Пироговой и Бойко*

Суд признал законным решение о досрочном прекращении полномочий депутатов Бойко* и Пироговой. Об этом сообщил судебный департамент Новосибирской области.

В суде Новосибирска подтвердили, что лишение депутатских мандатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко* было проведено в соответствии с законом. Ранее народные избранники обратились в суд, чтобы оспорить решение о лишении мандата.

«Решениями Центрального районного суда от 08.08.2023 отказано в удовлетворении исков Бойко С. и Пироговой Х.», — говорится в сообщении судебного департамента Новосибирской области.

Сергей Бойко* покинул Россию в 2021 году из-за накопившихся административных штрафов, связанных с организацией незаконных акций. В феврале этого года он был объявлен федеральным розыском и признан иноагентом.

Пирогова объявлена в розыск в августе 2022 года. В июле того же года ей был составлен протокол об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после высказывания в социальных сетях о погибших военных. Позже Пирогова покинула Россию и, возможно, находится в Грузии.

28 июня горсовет Новосибирска принял решение о лишении мандатов депутатов, которые покинули Россию, поскольку они не предоставили свои декларации о доходах. Бойко* и Пирогова утратили свои полномочия 4 июля.

*Согласно решению Министерства юстиции РФ, Сергей Бойко был внесен в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 года.

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#Депутаты#Бойко#Пирогова#Прокуратура#Суд#Общество#Политика#Новосибирск#Россия#Эмилия Губарева
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