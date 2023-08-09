В Новосибирском селе 14-летняя школьница забеременела от отчима

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как сообщает «НГС Новости», вопиющий случай произошел в одном из сел Доволенского района. О возможном изнасиловании якобы сообщила местным жителям сама девочка. По её словам, мужчина мог вступать с ней в половую связь.
В настоящее время девочка беременна, срок и возможный отец неизвестны. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит срок за изнасилование несовершеннолетней. По инсайдерской информации из правоохранительных органов, сельчанин уже задержан.