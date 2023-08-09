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В Новосибирском селе 14-летняя школьница забеременела от отчима

9 августа 2023, 11:33
Фото: pxhere. com
Подростка несколько лет мог насиловать отчим
В Новосибирской области забеременела 14-летняя девочка. Её несколько лет мог насиловать отчим.

Как сообщает «НГС Новости», вопиющий случай произошел в одном из сел Доволенского района. О возможном изнасиловании якобы сообщила местным жителям сама девочка. По её словам, мужчина мог вступать с ней в половую связь.

В настоящее время девочка беременна, срок и возможный отец неизвестны. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит срок за изнасилование несовершеннолетней. По инсайдерской информации из правоохранительных органов, сельчанин уже задержан.

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#Александр Ляхов#Дети#Подросток#Происшествия#Новосибирская область
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