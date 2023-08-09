В преддверии Дня строителя Губернатор отметил впечатляющие результаты работы отрасли

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
День строителя в Новосибирской области знаменуется строительным бумом. Сегодня наш регион строит и ремонтирует рекордное за 30 лет число школ — в работе более 40 объектов. Не менее масштабные стройки и в здравоохранении, спорте, культуре.
На территории стройплощадки школы №54 в Новосибирске Губернатор Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив, заместитель Председателя Законодательного Собрания Майис Мамедов обсудили с новосибирскими строителями перспективы развития отрасли в ближайшие годы и поздравили с приближающимся профессиональным праздником.
Генеральный директор ЗАО «РСУ-5 НГС» Михаил Голубев доложил Губернатору: новый объект образования готов на 97 процентов. Сейчас проводят работы по благоустройству территории и устройству наружных инженерных сетей. Обновленная школа примет учеников уже 1 сентября этого года.
«Думаю, что в 54-й школе теперь наряду с празднованием Дня учителя, в октябре, будут в середине августа праздновать и День строителя. Настолько долгожданный и замечательный подарок получили жители этого района, педагоги, школьники из рук строителей. У которых уже становится хорошей традицией каждый год этот профессиональный праздник отмечать на пусковых объектах. И приятно, что таких объектов в Новосибирской области огромное количество», — отметил Губернатор.
Всего в ближайшие три года (с 2023 по 2025 годы) планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 138 объектов социальной инфраструктуры.
Пятилетка у новосибирских строителей тоже была ударной, подчеркнул Андрей Травников: только социальных объектов было введено 270, сдано десять миллионов квадратных метров жилья, несколько десятков новых производственных зданий, предприятий, логистических центров, новый терминал аэропорта Толмачёво им. А. И. Покрышкина.
«Впечатляющие результаты, объёмы, и радует, что темпы мы не сбавляем ни в социальной стройке, ни в жилищном строительстве. Внушительный прирост по сравнению с прошлым годом. Несколько новых производственных зданий сегодня в заделе, СКИФ, которого ждут все учёные нашей страны. Впереди работы очень много.
Огромное спасибо, уважаемые строители, за профессиональный труд. Огромное спасибо каждому руководителю, всем трудовым коллективам, ветеранам, на чьи традиции и опыт мы опираемся. Всех вас с вашим, с нашим общим праздником, любимым в народе!», — обратился к участникам мероприятия глава области.
В этом году профессиональный праздник новосибирские строители отмечают под девизом «Мы вместе!». И это не только совместная с региональными властями работа по развитию региона, возведению новых жилых, социальных, производственных объектов. С первого дня проведения специальной военной операции строительная отрасль оказывает всю возможную помощь новосибирским подразделениям, бойцам.
Наши строители в кратчайшие сроки построили пункты формирования и боевого слаживания для мобилизованных, сейчас они помогают восстанавливать дома, объекты социальной инфраструктуры на земле Донбасса, постоянно собирают и направляют в зону проведения СВО гуманитарные грузы.
Так, сегодня во время мероприятия «Деловой клуб строителей» передал три УАЗа Хантер, медицинские препараты и, по инициативе детей строителей, сладкие подарки бойцам-сибирякам в зону проведения специальной военной операции.