В преддверии Дня строителя Губернатор отметил впечатляющие результаты работы отрасли

«Думаю, что в 54-й школе теперь наряду с празднованием Дня учителя, в октябре, будут в середине августа праздновать и День строителя. Настолько долгожданный и замечательный подарок получили жители этого района, педагоги, школьники из рук строителей. У которых уже становится хорошей традицией каждый год этот профессиональный праздник отмечать на пусковых объектах. И приятно, что таких объектов в Новосибирской области огромное количество», — отметил Губернатор.