Драка в автобусе: буйный пассажир избил мужчину до потери сознания в Новосибирске

Согласно сообщениям очевидцев, мужчина в белой футболке был невменяем и его пытались успокоить другие пассажиры. Однако, когда он вышел из автобуса, он напал на одного из них, что привело к продолжению драки на остановке. В результате нескольких ударов пострадавший мужчина потерял сознание.