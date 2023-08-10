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Драка в автобусе: буйный пассажир избил мужчину до потери сознания в Новосибирске

10 августа 2023, 03:38
Фото: 1MI
Есть пострадавший

В Новосибирске буйный пассажир автобуса избил мужчину до потери сознания

В Новосибирске в автобусе произошла драка, в результате которой мужчина до потери сознания был избит пассажиром.

В Новосибирске 9 августа произошел инцидент, связанный с нарушением общественного порядка.

Один из пассажиров автобуса начал вести себя неадекватно и провоцировал пассажиров. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

Согласно сообщениям очевидцев, мужчина в белой футболке был невменяем и его пытались успокоить другие пассажиры. Однако, когда он вышел из автобуса, он напал на одного из них, что привело к продолжению драки на остановке. В результате нескольких ударов пострадавший мужчина потерял сознание.

Кондуктор набросился на пассажира и разбил его телефон в новосибирском автобусе № 34
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