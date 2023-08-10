Драка в автобусе: буйный пассажир избил мужчину до потери сознания в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
В Новосибирске 9 августа произошел инцидент, связанный с нарушением общественного порядка.
Один из пассажиров автобуса начал вести себя неадекватно и провоцировал пассажиров. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».
Согласно сообщениям очевидцев, мужчина в белой футболке был невменяем и его пытались успокоить другие пассажиры. Однако, когда он вышел из автобуса, он напал на одного из них, что привело к продолжению драки на остановке. В результате нескольких ударов пострадавший мужчина потерял сознание.