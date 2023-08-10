Кондуктор набросился на пассажира и разбил его телефон в новосибирском автобусе № 34

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
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Updated Сегодня, 02:51
В Новосибирске произошел конфликт между пассажиром и кондуктором на автобусной маршруте № 34. Причиной стала ситуация, когда кондуктор отказался принимать оплату за проезд по банковской карте у женщины, которая ехала вместе со своим внуком. Вместо этого, он требовал наличные деньги в агрессивной форме. Об этом сообщает издание НГС.
Пассажирка не согласилась выходить из автобуса и объяснила, что регулярно пользуется общественным транспортом и всегда оплачивает проезд картой. Однако кондуктор продолжал кричать на нее. В ответ на это, другой пассажир, Михаил, решил вступить в разговор и оказать поддержку женщине.
Михаил рассказал, что кондуктор набросился на него и начал оскорблять. Мужчина хотел сфотографировать кондуктора, последний силой ударил по мобильному телефону, разбив его экран. Из-за этого инцидента сибиряк решил написать заявление в полицию. Он считает, что кондуктор должен быть как минимум уволен с работы за свое поведение.