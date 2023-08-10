Кондуктор набросился на пассажира и разбил его телефон в новосибирском автобусе № 34

В Новосибирске произошел конфликт между пассажиром и кондуктором на автобусной маршруте № 34. Причиной стала ситуация, когда кондуктор отказался принимать оплату за проезд по банковской карте у женщины, которая ехала вместе со своим внуком. Вместо этого, он требовал наличные деньги в агрессивной форме. Об этом сообщает издание НГС.