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Кондуктор набросился на пассажира и разбил его телефон в новосибирском автобусе № 34

10 августа 2023, 02:49
Фото: 1MI
Кондуктор разбил чужой телефон

В Новосибирске пассажир заявил в полицию на кондуктора из-за разбитого телефона

В Новосибирске пассажир поругался с кондуктором в автобусе № 34 за отказ принять оплату по банковской карте, после чего сотрудник напал на него и повредил телефон.

В Новосибирске произошел конфликт между пассажиром и кондуктором на автобусной маршруте № 34. Причиной стала ситуация, когда кондуктор отказался принимать оплату за проезд по банковской карте у женщины, которая ехала вместе со своим внуком. Вместо этого, он требовал наличные деньги в агрессивной форме. Об этом сообщает издание НГС.

Пассажирка не согласилась выходить из автобуса и объяснила, что регулярно пользуется общественным транспортом и всегда оплачивает проезд картой. Однако кондуктор продолжал кричать на нее. В ответ на это, другой пассажир, Михаил, решил вступить в разговор и оказать поддержку женщине.

Михаил рассказал, что кондуктор набросился на него и начал оскорблять. Мужчина хотел сфотографировать кондуктора, последний силой ударил по мобильному телефону, разбив его экран. Из-за этого инцидента сибиряк решил написать заявление в полицию. Он считает, что кондуктор должен быть как минимум уволен с работы за свое поведение.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Происшествия#Транспорт#Автобус#Кондуктор
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