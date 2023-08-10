Подозреваемый в изнасиловании школьницы сибиряк останется в СИЗО до октября

«10 августа в закрытом судебном заседании по результатам рассмотрения ходатайства судом […] вынесен вынесено постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу на срок 58 суток, то есть до 08.10. 2023», — сообщается в паблике " Суды общей юрисдикции Новосибирской области " социальной сети «ВКонтакте».