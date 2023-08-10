Подозреваемый в изнасиловании школьницы сибиряк останется в СИЗО до октября

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Published Сегодня, 06:42
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«10 августа в закрытом судебном заседании по результатам рассмотрения ходатайства судом […] вынесен вынесено постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу на срок 58 суток, то есть до 08.10. 2023», — сообщается в паблике " Суды общей юрисдикции Новосибирской области " социальной сети «ВКонтакте».
Житель села в Доволенском районе подозревается в изнасиловании дочери своей сожительницы. До этого в региональных СМИ сообщалось о беременности 14-летней школьницы, которую якобы несколько лет насиловал отчим.