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Мужчина останется в СИЗО до октября

Подозреваемый в изнасиловании школьницы сибиряк останется в СИЗО до октября

10 августа 2023, 06:42
Фото: pxhere. com
Мужчина останется в СИЗО до октября

В Новосибирске подозреваемый в изнасиловании школьницы останется в СИЗО до октября

В Новосибирской области избрали меру пресечения 42-летнему жителю Доволенского района. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

«10 августа в закрытом судебном заседании по результатам рассмотрения ходатайства судом […] вынесен вынесено постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу на срок 58 суток, то есть до 08.10. 2023», — сообщается в паблике " Суды общей юрисдикции Новосибирской области " социальной сети «ВКонтакте».

Житель села в Доволенском районе подозревается в изнасиловании дочери своей сожительницы. До этого в региональных СМИ сообщалось о беременности 14-летней школьницы, которую якобы несколько лет насиловал отчим.

В Новосибирском селе 14-летняя школьница забеременела от отчима
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#Александр Ляхов#Суд#Подросток#Изнасилование#Криминал#Новосибирская область
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