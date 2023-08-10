«Сайт умер»: болельщики не могут получить бесплатные билеты на матч-открытие ЛДС

С 10 августа в 13:00 можно получить билеты на открытие «Сибирь-Арены». Открытие продаж ждали новосибирцы с самого утра. Часть из них была возмущена, что с распространением сильно затянули. Как уточнила Атас.инфо пресс-секретарь Анастасия Степченко, сайт старались максимально обезопасить. Вот только с огромным потоком фанатов он не справился. Вот, что сейчас показывается зрителю: