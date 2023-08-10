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Сайт сломался, а болельщики с нетерпением ждут, когда его починят

«Сайт умер»: болельщики не могут получить бесплатные билеты на матч-открытие ЛДС

10 августа 2023, 06:12
Фото: ВК/ХК Сибирь (Новосибирская область)
Сайт сломался, а болельщики с нетерпением ждут, когда его починят

В Новосибирске сломался сайт в первые минуты после открытия продажи билетов в ЛДС

Только 10 минут прошло с момента открытия распространения билетов через сайт на матч-открытие в новую «Сибирь-Арену». Как сообщают читатели Атас.инфо, сайт сломался.

С 10 августа в 13:00 можно получить билеты на открытие «Сибирь-Арены». Открытие продаж ждали новосибирцы с самого утра. Часть из них была возмущена, что с распространением сильно затянули. Как уточнила Атас.инфо пресс-секретарь Анастасия Степченко, сайт старались максимально обезопасить. Вот только с огромным потоком фанатов он не справился. Вот, что сейчас показывается зрителю:

Скриншоты сделаны с разных устройств Скриншоты сделаны с разных устройств

Наши читатели атакуют телефон и задают один вопрос: «почему не работает сайт и когда они наконец смогут получить заветные билеты».

«Сайт умер. ничего нет, не открывает, не регистрирует, ни че го. Что за организация, в первую минуту лег»

В пресс-службе «Сибирь-Арены» сообщили следующее: «Оперативно работаем над восстановлением функциональности». Также отметим, что получить билеты можно только на этом сайте tickets.sibir-arena.ru, все остальные — мошеннические.

Напомним, что 13 августа состоится первый выставочный матч по хоккею между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18). В этот же день пройдет праздник в честь открытия «Сибирь-Арены».

Также нам удалось узнать, сколько всего распространят билетов через сайт в новый ЛДС. Это будет треть от всех билетов.

Только треть билетов на матч-открытие нового ЛДС раздадут через сайт — всем не хватит
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#Эмилия Губарева#Билеты#Сибирь-Арена#Открытие#Новосибирск#Общество#Город#Спорт#ЛДС#Матч-открытие нового ЛДС «Сибирь-Арена» 13 августа
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Только треть билетов на матч-открытие нового ЛДС раздадут через сайт — всем не хватит
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