«Сайт умер»: болельщики не могут получить бесплатные билеты на матч-открытие ЛДС

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
С 10 августа в 13:00 можно получить билеты на открытие «Сибирь-Арены». Открытие продаж ждали новосибирцы с самого утра. Часть из них была возмущена, что с распространением сильно затянули. Как уточнила Атас.инфо пресс-секретарь Анастасия Степченко, сайт старались максимально обезопасить. Вот только с огромным потоком фанатов он не справился. Вот, что сейчас показывается зрителю:
Наши читатели атакуют телефон и задают один вопрос: «почему не работает сайт и когда они наконец смогут получить заветные билеты».
«Сайт умер. ничего нет, не открывает, не регистрирует, ни че го. Что за организация, в первую минуту лег»
В пресс-службе «Сибирь-Арены» сообщили следующее: «Оперативно работаем над восстановлением функциональности». Также отметим, что получить билеты можно только на этом сайте tickets.sibir-arena.ru, все остальные — мошеннические.
Напомним, что 13 августа состоится первый выставочный матч по хоккею между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18). В этот же день пройдет праздник в честь открытия «Сибирь-Арены».
Также нам удалось узнать, сколько всего распространят билетов через сайт в новый ЛДС. Это будет треть от всех билетов.