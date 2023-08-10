Сто тысяч жителей Октябрьского района примут в этом году две новые поликлиники

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Ситуация на карте здравоохранения Октябрьского района Новосибирска скоро кардинально изменится — в этом году тут будут введены в эксплуатацию две новые поликлиники почти на тысячу посещений в смену каждая. В совокупности они смогут принять более ста тысяч жителей района.
Сегодня ход работ в одном из строящихся объектов — здании поликлиники №2 на ул. Татьяны Снежиной — во время выездного совещания проконтролировал Губернатор Андрей Травников.
Общая строительная готовность объекта — 86%, доложили главе региона строители. Готовность под установку тяжёлого медицинского оборудования — 78%. Выполнена частичная поставка тяжёлого медицинского оборудования: маммографической установки, компьютерного томографа. В августе будут поставлены два рентгеновских цифровых комплекса и флюорограф. Всего на объекте предусмотрено размещение более 6,7 тысяч единиц технологического оборудования.
Как доложил главе региона министр здравоохранения Константин Хальзов, действующее в настоящее время здание поликлиники не перестанет функционировать после ввода объекта. На новые площади переедет детское отделение, узкие специалисты. Освободившиеся кабинеты займёт стоматологическая служба, востребованная жителями, отметил министр. А участковая служба под прикрепленные участки останется в пешей доступности в прежних помещениях.
«Предложение разумное. Узкие специалисты должны пользоваться мощной базой — лабораторной, диагностической, — новой поликлиники. Участковые службы должны быть приближены к людям», — отметил Андрей Травников. Он также поручил министерству здравоохранения провести встречи с жителями района и сообщить им о планах по размещению отделений поликлиники, чтобы снять возникающее беспокойство о полном закрытии действующих филиалов поликлиники №2.
Также во время совещания Губернатор акцентировал внимание участников мероприятия на важности параллельного с завершением строительства объектов обеспечения их транспортной и пешей доступности. Необходимо продумать организацию дорожной сети, парковок, если необходимо — поменять маршруты общественного транспорта, организовать остановочные павильоны, подчеркнул Андрей Травников.
Проезд к поликлинике №2 на ул. Татьяны Снежиной будет организован от улицы Виталия Потылицына. Остановка общественного транспорта — в пешей доступности. Губернатор поставил задачу: проработать вопрос организации дополнительных парковочных мест у поликлиники.
Решение вопросов повышения пешей, транспортной доступности, актуально для всех новых социальных объектов, которые сегодня строит регион: важно обустраивать всю необходимую инфраструктуру вокруг — удобные освещённые тротуары, подъездные пути, парковки, проводить благоустройство. Территория должна развиваться комплексно.
«В районе строятся объекты по самым разным направлениям — здравоохранение, образование, физкультура и спорт… И есть реальные планы дальнейшего развития.
Сегодня с главой района мы проговорили подходы по содержанию территории. В Октябрьском районе они своеобразные, требуют корректировки, это моё мнение, в части работы районного казенного учреждения, которое занимается содержанием территории. Обсудили проблемы выезда из отдельных перспективных микрорайонов для жилищного строительства и наличие проектной документации. Конечно, поддержу такие проекты.
В районе много участков с неблагоустроенным жильём, есть хорошая перспектива комплексного развития этих территорий через механизм КРТ, когда одновременно с жильем создается социальная инфраструктура.
Октябрьский район заслуживает самого пристального внимания. Настал момент привести его в порядок и обеспечить современное развитие», — заявил Андрей Травников.