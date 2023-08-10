Сто тысяч жителей Октябрьского района примут в этом году две новые поликлиники

Ситуация на карте здравоохранения Октябрьского района Новосибирска скоро кардинально изменится — в этом году тут будут введены в эксплуатацию две новые поликлиники почти на тысячу посещений в смену каждая. В совокупности они смогут принять более ста тысяч жителей района.