В Новосибирске продажи билетов на первый матч в «Сибирь-Арену» не начались 10 августа

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Жители Новосибирска получат бесплатные билеты на первый молодежный матч между сборными России и Беларуси в новом Ледовом Дворце Спорта. Билеты должны были начать раздавать на официальном сайте «Сибирь-Арена» 10 августа. В 8 утра, раздача билетов на матч в новый ЛДС на сайте еще не доступна. Корреспондент Atas.info зарегистрировался на сайте, но билеты получить так и не удалось. Пишет, что «нет доступных мероприятий». В этом случае остается только ждать и чаще обновлять сайт.
Стоит отметить, что ранее появились поддельные сайты, которые продавали билеты за 3 000 рублей. Читатели Atas.info сообщили, что 7 августа они наткнулись на другие сайты, где начались продажи фальшивых билетов по неправильной цене.
«Все билеты на данное мероприятие распространяются абсолютно БЕСПЛАТНО!!! И только на сайте sibir-arena.ru! И появятся в свободном доступе не раньше 10 августа! У билетов НЕТ бронирования, предзаказа, и стоимости! Будьте внимательны и не становитесь жертвами мошенников!» — уточняется на официальном сайте.