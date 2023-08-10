В Новосибирске продажи билетов на первый матч в «Сибирь-Арену» не начались 10 августа

Жители Новосибирска получат бесплатные билеты на первый молодежный матч между сборными России и Беларуси в новом Ледовом Дворце Спорта. Билеты должны были начать раздавать на официальном сайте «Сибирь-Арена» 10 августа. В 8 утра, раздача билетов на матч в новый ЛДС на сайте еще не доступна. Корреспондент Atas.info зарегистрировался на сайте, но билеты получить так и не удалось. Пишет, что «нет доступных мероприятий». В этом случае остается только ждать и чаще обновлять сайт.