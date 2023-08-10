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В Новосибирске продажи билетов на первый матч в «Сибирь-Арену» не начались 10 августа

10 августа 2023, 01:50
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Билеты в 8 утра нельзя купить
В Новосибирске 10 августа горожане могли получить бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС. В настоящее время, в 8:50, билеты все еще нельзя получить на официальном сайте.

Жители Новосибирска получат бесплатные билеты на первый молодежный матч между сборными России и Беларуси в новом Ледовом Дворце Спорта. Билеты должны были начать раздавать на официальном сайте «Сибирь-Арена» 10 августа. В 8 утра, раздача билетов на матч в новый ЛДС на сайте еще не доступна. Корреспондент Atas.info зарегистрировался на сайте, но билеты получить так и не удалось. Пишет, что «нет доступных мероприятий». В этом случае остается только ждать и чаще обновлять сайт.

Билеты взять пока нельзяБилеты взять пока нельзя
Билеты взять пока нельзя

Стоит отметить, что ранее появились поддельные сайты, которые продавали билеты за 3 000 рублей. Читатели Atas.info сообщили, что 7 августа они наткнулись на другие сайты, где начались продажи фальшивых билетов по неправильной цене.

«Все билеты на данное мероприятие распространяются абсолютно БЕСПЛАТНО!!! И только на сайте sibir-arena.ru! И появятся в свободном доступе не раньше 10 августа! У билетов НЕТ бронирования, предзаказа, и стоимости! Будьте внимательны и не становитесь жертвами мошенников!» — уточняется на официальном сайте.
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Спорт#ЛДС
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