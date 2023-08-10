В Новосибирске учителя отказались от современных учебников: правда или фейк?

Оказывается, подобная новость уже появлялась на сайте «Аргументы и факты Новосибирск» в 2015 году. В ней говорилось, что педагоги в Новосибирске по своей инициативе заменили современные учебники советскими. Этот поступок мотивировали тем, что новые учебные пособия нацелены на детей с низким уровнем интеллекта. Якобы не развивают учеников, а «отупляют».