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В Новосибирске учителя отказались от современных учебников: правда или фейк?

В Новосибирске учителя отказались от современных учебников: правда или фейк?

10 августа 2023, 12:00
Фото: 1MI
Соцсети облетела «новость» об учителях из Новосибирска, которые якобы отказались обучать школьников по современным учебникам, рассчитанным на «тупиц».

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Оказывается, подобная новость уже появлялась на сайте «Аргументы и факты Новосибирск» в 2015 году. В ней говорилось, что педагоги в Новосибирске по своей инициативе заменили современные учебники советскими. Этот поступок мотивировали тем, что новые учебные пособия нацелены на детей с низким уровнем интеллекта. Якобы не развивают учеников, а «отупляют».

В 2021 году эта новость снова облетела Сеть. Издание Lenta.ru со ссылкой на «АиФ» опубликовало ее и сделало опровержение. Оказалось, что эта информация — фейк.

Кроме того, эту новость опровергал и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Изданию «Комсомольская правда-Новосибирск» он сообщал, что таких инцидентов в школах региона не было зафиксировано. Учителя также не заявляли официально о том, что хотят учить детей по советской программе.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Школа#Учителя#Новосибирск#Новосибирская область
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