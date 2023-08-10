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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:15

В Тюмени начали показывать экранную копию фильма «Барби»

10 августа 2023, 06:13
В кинотеатре Горький Сinema в Тюмени начали показывать экранную копию фильма «Барби». Билеты на ближайшие сеансы уже распроданы, что вызвало возмущение в социальных сетях.

В одном из постов кинокритика Ильи Доленко отмечается негативное отношение к прецеденту показа экранки с рекламой и озвучкой, пишет rtvi.com.

Организатор показа Владимир рассказал RTVI, что стандартный билет на просмотр фильма Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом стоит от 300 рублей. Он признал, что копия фильма была получена «пиратским» способом и содержит рекламу, но заверил, что на следующий показ все водные знаки будут убраны. Он также подчеркнул, что озвучка фильма профессиональная и многоголосая.

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