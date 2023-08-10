В Тюмени начали показывать экранную копию фильма «Барби»

Организатор показа Владимир рассказал RTVI, что стандартный билет на просмотр фильма Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом стоит от 300 рублей. Он признал, что копия фильма была получена «пиратским» способом и содержит рекламу, но заверил, что на следующий показ все водные знаки будут убраны. Он также подчеркнул, что озвучка фильма профессиональная и многоголосая.