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Ввод шести школ по ГЧП в Новосибирской области перенесли на 2024 год

10 августа 2023, 02:58
Фото: 1MI
Школы достроят в 2024 году
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил о переносе ввода шести школ по проекту ГЧП на 2024 год. Об этом стало известно на пресс-конференции в ТАСС.

В Новосибирской области перенесли ввод шести школ, строительство которых производилась в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). Министр строительства региона Алексей Колмаков сообщил о задержке и объяснил, что на данный момент идут начальные этапы строительства: подготавливаются стройплощадки, проводится забивка свай, выполняются работы нулевого цикла. Окончание строительства и ввод школ планируется к 2024 году.

«Начальный этап строительства идёт: где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла. Да, ввод планируют в 2024 году», — сказал Колмаков.

Кроме того, до конца 2023 года в регионе планируется ввести ещё пять школ, включая две, которые планируется достроить к 1 сентября. Эти объекты будут построены в рамках заключённых государственных контрактов.

Ранее было объявлено, что в Новосибирской области к 2023 году запланирован ввод 14 новых школ с общим количеством более 10 тысяч мест. Шесть из них должны быть построены по схеме государственно-частного партнёрства.

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#Эмилия Губарева#Строительство#Школы#ГЧП#Новосибирск#Общество#Новосибирская область
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