Юрист рассказал об условиях получения социальной помощи для малоимущих семей

Также важно знать, что эту социальную помощь предоставляют не всем семьям с таким статусом, а только тем, которые по уважительным причинам не могут зарабатывать больше денег. Просто не работать и получать деньги ни за что не получится, государство не будет помогать. Если вам не удается найти работу с достойной зарплатой, вам придется зарегистрироваться в службе занятости.