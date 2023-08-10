Юрист рассказал об условиях получения социальной помощи для малоимущих семей

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Малоимущие в юридическом поле — это люди, у которых доход ниже прожиточного минимума в их регионе. Например, в Москве прожиточный минимум для работоспособных граждан составляет 24801 рубль, а для детей — 18770 рублей. Это актуальные цифры на 2023 год. Как рассчитывается прожиточный минимум?
«Суммируются все доходы семьи за последние три месяца, делятся на три и на количество членов семьи. Итоговая сумма не должна превышать прожиточный минимум для этой семьи. Семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Малоимущая семья может получать разовые и ежемесячные выплаты, помощь в виде продуктов питания, лекарств, а также компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг и другие льготы», — отмечает адвокат в беседе Pravda.Ru.
Размер помощи от государства может быть разным в разных регионах. Чтобы получить льготы, нужно обратиться:
— в центр социальной защиты населения по месту проживания,
— в МФЦ,
— также можно подать заявление через портал «Госуслуги».
Вероятно, потребуются следующие документы:
— документы, подтверждающие личность членов семьи,
— справка из паспортного стола о составе семьи,
— справка о доходах (2-НДФЛ),
— трудовые книжки.
Также важно знать, что эту социальную помощь предоставляют не всем семьям с таким статусом, а только тем, которые по уважительным причинам не могут зарабатывать больше денег. Просто не работать и получать деньги ни за что не получится, государство не будет помогать. Если вам не удается найти работу с достойной зарплатой, вам придется зарегистрироваться в службе занятости.