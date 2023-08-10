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Юрист рассказал об условиях получения социальной помощи для малоимущих семей

10 августа 2023, 09:19
Если ваша семья имеет очень маленький доход, вы можете подумать о получении статуса малоимущих. Адвокат Руслан Бурумбаев из Московской городской коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» рассказал о том, как можно получить поддержку от государства в 2023 году.

Малоимущие в юридическом поле — это люди, у которых доход ниже прожиточного минимума в их регионе. Например, в Москве прожиточный минимум для работоспособных граждан составляет 24801 рубль, а для детей — 18770 рублей. Это актуальные цифры на 2023 год. Как рассчитывается прожиточный минимум?

«Суммируются все доходы семьи за последние три месяца, делятся на три и на количество членов семьи. Итоговая сумма не должна превышать прожиточный минимум для этой семьи. Семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Малоимущая семья может получать разовые и ежемесячные выплаты, помощь в виде продуктов питания, лекарств, а также компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг и другие льготы», — отмечает адвокат в беседе Pravda.Ru.

Размер помощи от государства может быть разным в разных регионах. Чтобы получить льготы, нужно обратиться:

— в центр социальной защиты населения по месту проживания,

— в МФЦ,

— также можно подать заявление через портал «Госуслуги».

Вероятно, потребуются следующие документы:

— документы, подтверждающие личность членов семьи,

— справка из паспортного стола о составе семьи,

— справка о доходах (2-НДФЛ),

— трудовые книжки.

Также важно знать, что эту социальную помощь предоставляют не всем семьям с таким статусом, а только тем, которые по уважительным причинам не могут зарабатывать больше денег. Просто не работать и получать деньги ни за что не получится, государство не будет помогать. Если вам не удается найти работу с достойной зарплатой, вам придется зарегистрироваться в службе занятости.

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