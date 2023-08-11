Андрей Травников открыл уникальный объект водоснабжения в Венгерове

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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Updated Сегодня, 10:44
Глава региона отметил высокую значимость работы по обеспечению жителей районов области чистой водой: «Знаковое событие для жителей Венгерова и Нового Тартаса, но не менее знаковое событие для всей Новосибирской области. Потому, что это частичка большой работы, которую мы с вами проделали в последние годы. Задача, чтобы в каждом районном центре появились подобные комплексы по приготовлению суперчистой воды. К решению этой задачи мы шли не один год, нужно признать, что без решения Президента нашей страны о запуске национальных проектов, в том числе нацпроекта „Чистая вода“, мы бы шли дольше. Потому, что финансовые решения из федерального бюджета помогают ускорить реализацию всех наших планов.
Но значимость этого события еще и в том, что еще до старта нацпроекта мы с вами проделали большую работу. Работу сложную, потому, что без преувеличения можно сказать, что подобных объектов в Новосибирской области не строилось никогда. Мы смогли это сделать, и в рамках нацпроекта, и нашей региональной программы, только в этом году, мы запускаем уже не первый подобный объект. Буквально два месяца назад мы присутствовали на долгожданном запуске станции водоочистки у ваших соседей в Усть-Тарке. Впереди еще большая работа: обновление сетей, обеспечение водой малых населенных пунктов — и мы к ней готовы. Таких населенных пунктов много, в ряде уже идут активные работы, где-то — они пока на стадии проектирования, но мы планомерно решаем задачу обеспечения жителей области чистой питьевой водой».
Реконструированный объект водоснабжения — три водозаборных скважины мощностью по 10 м3/час каждая, водопроводная сеть протяженностью 4792,7 м, насосно-фильтровальная станция мощностью 1300 м3/час и резервуар-накопитель чистой воды — обеспечивает подачу воды жителям с. Венгерово (население 6 тыс. чел.) и с. Новый Тартас (население 900 чел.).
Реконструкция выполнена по национальному проекту «Экология», федеральному проекту «Чистая вода», в рамках утвержденной Правительством региона государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».
В Венгеровской центральной районной больнице Андрей Травников дал специалистам поручение по разработке проектно-сметной документации для последующей реконструкции трехэтажного корпуса стационара, где расположены терапевтическое, хирургическое и акушерское отделения.
Глава региона также проконтролировал, как обеспечены лекарственными средствами отдаленные села района.
Отметим, что за последние пять лет в Венгеровской ЦРБ отремонтирован лечебный корпус: проведен ремонт крыши, замена оконных блоков, лифта, теплосетей. По областной программе приобретены мобильный ФАП, рентгенаппарат, маммограф, флюорограф, УЗИ-аппараты, современное эндоскопическое оборудование, анализаторы в лабораторию, два автомобиля скорой медицинской помощи и три санитарных автомобиля. Переоснащены физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебной физкультуры.