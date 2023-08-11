Андрей Травников открыл уникальный объект водоснабжения в Венгерове

Но значимость этого события еще и в том, что еще до старта нацпроекта мы с вами проделали большую работу. Работу сложную, потому, что без преувеличения можно сказать, что подобных объектов в Новосибирской области не строилось никогда. Мы смогли это сделать, и в рамках нацпроекта, и нашей региональной программы, только в этом году, мы запускаем уже не первый подобный объект. Буквально два месяца назад мы присутствовали на долгожданном запуске станции водоочистки у ваших соседей в Усть-Тарке. Впереди еще большая работа: обновление сетей, обеспечение водой малых населенных пунктов — и мы к ней готовы. Таких населенных пунктов много, в ряде уже идут активные работы, где-то — они пока на стадии проектирования, но мы планомерно решаем задачу обеспечения жителей области чистой питьевой водой».