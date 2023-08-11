«Это увлекательный был аттракцион»: новосибирцы за час разобрали все билеты в ЛДС

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Вечером 10 августа в Новосибирске множество фанатов ожидали выхода пригласительных билетов на первый матч в новой «Сибирь-Арене» между юниорскими сборными России и Беларуси, который состоится 13 августа.
Однако сразу после начала раздачи в 13:00, сайт стадиона перестал работать. Проблемы продолжались до полуночи, когда все наконец было исправлено.
В пресс-службе «Сибирь-Арены» Атас.инфо объяснили, что такая ситуация возникла из-за огромного количества людей, желающих получить бесплатные билеты на игру. Одновременный запрос на билеты делали тысячи человек, что привело к сбоям работы сайта.
Он выдавал различные ошибки. Все проблемы были устранены только в 23:35.
В ночь на 11 августа в 0:32 сообщили, что билетов больше нет и их разобрали всего лишь за час. Новосибирцы весь день штудировали сайт, чтобы получить заветный билет. Самые стойкие не собирались спать даже всю ночь.
«Обновлял сайт каждые 15 минут весь день, под вечер уже устал, но давно хотел туда попасть. Когда продажи открыли, я не ожидал и заметил поздно, было написано, что 15 человек в очереди. Больше ничего не менялось. Я снова обновил и уже получилось увидеть схему зала, но выбрать место было сложно, так как они разлетались за секунды. Причем при выборе сектора зала сайт снова тормозил. В итоге у меня не получилось взять билет. Многие бронировали сразу по 5 мест, тем самым блокируя других людей», — сказал Atas.info житель Новосибирска Егор.
Новосибирцы также активно комментируют в соцсетях историю с билетами. Вот, что они пишут:
«Это был увлекательный аттракцион»;
«Это насмешка, а не предложение! Что сложного было продавать билеты за условные 100 р и в кассе? С какой целью было нужно вызывать такое негодование у жителей города??? получается сейчас кто-то „один“ удачливый успешно оформит сколько хочет билетов на сколько хочет адресов, и всё! БИЛЕТЫ НЕВОЗМОЖНО оформить! Всё висит»;
«ну это просто издевательство.весь день ждал.так ещё и с телефона зайти нельзя было.ну вы даете»;
«Очередной лохотрон! Весь день сайт не работал, за это время особо приближенные поразобрали все билеты? Да и что это за сервис, что люди должны сидеть обновлять страницы весь день? Позорище».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*
Отметим, что всего через сайт было реализовано в районе 3300 билетов. Всего мест в зале 10500. Часть билетов разыграют на День физкультурника, а часть раздадут спортивной общественности.