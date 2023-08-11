«Это увлекательный был аттракцион»: новосибирцы за час разобрали все билеты в ЛДС

«Это насмешка, а не предложение! Что сложного было продавать билеты за условные 100 р и в кассе? С какой целью было нужно вызывать такое негодование у жителей города??? получается сейчас кто-то „один“ удачливый успешно оформит сколько хочет билетов на сколько хочет адресов, и всё! БИЛЕТЫ НЕВОЗМОЖНО оформить! Всё висит»;