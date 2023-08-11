Где взять бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены», кому не хватило на сайте

Однако для тех, кто не успел получить билет, есть хорошие новости. Как удалось узнать Атас.инфо в пресс-службе «Сибирь-Арены», всего через сайт было реализовано более 3000 билетов. Но возможность попасть на матч все же есть. В период с 12 и 13 августа с 12:00 на спортивных и развлекательных локациях на площадке перед «Сибирь-Ареной» фанаты могут получить билет лично.