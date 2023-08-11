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Published Сегодня, 03:31

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Билеты через сайт розданы

Где взять бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены», кому не хватило на сайте

11 августа 2023, 03:31
Фото: atas.info
Билеты через сайт розданы

В Новосибирске стало известно, как попасть на открытие ЛДС: на сайте билеты кончились

В Новосибирске волнение среди общественности перед открытием нового стадиона было настолько большим, что сайт ЛДС «Сибирь-Арена» не справился с нагрузкой и не работал до полуночи 10 августа. В итоге все билеты разобрали за минуты. Но есть еще несколько способов их получить.

Тысячи фанатов ожидали возможности получить билеты на первый матч в новой «Сибирь-Арене» между юниорскими сборными России и Беларуси, который состоится 13 августа. Однако сразу после начала раздачи билетов в 13:00, сайт стадиона перестал работать. Технические проблемы продолжались одиннадцать часов, но ближе к ночи все было исправлено.

Представители пресс-службы «Сибирь-Арены» объяснили, что такая ситуация произошла из-за большого количества людей, желающих получить бесплатные билеты, что привело к техническим сбоям на сайте.

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В ночь на 11 августа в 0:32 сообщили, что все билеты были разобраны всего за один час. Жители Новосибирска целый день изучали сайт, чтобы получить желанный билет. Некоторые из них были настолько преданными, что хотели не спать всю ночь.

Однако для тех, кто не успел получить билет, есть хорошие новости. Как удалось узнать Атас.инфо в пресс-службе «Сибирь-Арены», всего через сайт было реализовано более 3000 билетов. Но возможность попасть на матч все же есть. В период с 12 и 13 августа с 12:00 на спортивных и развлекательных локациях на площадке перед «Сибирь-Ареной» фанаты могут получить билет лично.

Или же участвуя в розыгрышах в социальных сетях. Например: «ГАУ НСО „Арена“», группах холдинга Сиб.фм, группах издательского дома «Советская Сибирь», в группах «клуб болельщиков ХК „Сибирь“»; «Лига любительского хоккея Новосибирска». Также в Телеграм-каналах: «Ваш Новосибирск», «ОТС-Горсайт», «Команда 1962».

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