Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске

В 2022 году компания «ВИРА-Строй» стала лидером по сдаче жилья в Новосибирске. За год компания сдала шесть объектов площадью 67 166 кв. м. по данным мэрии Новосибирска. Компания уже занимала лидирующее место в 2020 году, но в 2021 году откатилась на 10 место в рейтинге. На строительном рынке компания более 12 лет.