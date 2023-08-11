Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:56
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Updated Сегодня, 01:58
Зачастую, воротилы строительного бизнеса не просто депутаты, а еще и возглавляют ключевые комиссии и комитеты в законодательной власти, или городском совете Новосибирска. Именно в Законодательном собрании региона или в Совете депутатов города Новосибирска часто решается судьба выгодных земельных участков, определяются правила игры на строительном рынке.
В 2022 году компания «ВИРА-Строй» стала лидером по сдаче жилья в Новосибирске. За год компания сдала шесть объектов площадью 67 166 кв. м. по данным мэрии Новосибирска. Компания уже занимала лидирующее место в 2020 году, но в 2021 году откатилась на 10 место в рейтинге. На строительном рынке компания более 12 лет.
До 2021 года 9,17% компании принадлежали депутату Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Александру Аксененко. С 2015 года он дважды избирался депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Александр Аксененко работал заместителем директора по развитию ООО «ВИРА-Строй». Отец депутата — Сергей Аксененко был министром финансов областного правительства в годы губернаторства Виктора Толоконского. В числе родственников депутата и покойный Николай Аксененко — министр путей сообщения России в эпоху президента Бориса Ельцина.
На данный момент 27,33% капитала компании согласно данным spark-interfax принадлежат Аксененко Анне Сергеевне. Также среди совладельцев Денис Александрович Карелин (8,17%), полный тезка сына депутата Госдумы РФ Александра Карелина.
Компания строила в Новосибирске ЖК «Лето», ЖК «Матрешкин Двор», экокомплекс «Свобода», ЖК «Аэропорт», ЖК «Новые Матрешки» и ЖК «Матрешкин Двор».
Среди лидеров в Едином реестре застройщиков Новосибирской области по сдаче жилья в 2022 году — ГК «Первый строительный фонд», ООО «ПСФ». Компания практически полностью, а именно на 97,47% принадлежит Майису Мамедову, который также является не просто депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области по избирательному округу №14, но и заместителем председателя Заксобрания НСО. Небольшая доля в компании также принадлежит Мамедову Октаю.
На втором месте по объемам сданного в 2022 году жилья группа компаний «КПД Газстрой» — было сдано 66 551 кв. метр по данным отчета мэрии. В компании ООО «СЗ КПД Газстрой» генеральным директором является Евгений Покровский, ему же принадлежит 25% компании. Евгений Покровский — экс-управляющий делами областного правительства, бывший зампредседателя Заксобрания — тяжеловес новосибирской политики.
Директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» его сын — Кирилл Покровский, председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска. 23,75% компании принадлежат Покровской Ирине Анатольевне, данные spark-interface.
Компания стабильно занимает ведущие места в рейтинге, входит в ТОП-5 в 2020 и 2021 году, и смогла удержать второе место в первом полугодии 2023 года.
СК «Сибирьинвест» сдала в 2022 году 55 500 кв. метров по данным сайта Единого реестра застройщиков erzrf.ru.
Основателем и основным бенефициаром компании является Владислав Крючков, доля которого составляет 55,55%, также в числе совладельцев Игорь Загорный и Иван Дингес, доля каждого из них составляет 22,22%.
Иван Дингес является генеральным директором и совладельцем (33,5%) компании «Дорсиб Плюс». Компания получает многомиллионные контракты на ремонт дорог, при этом, как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, «Дорсиб Плюс» входит в число компаний, допустивших большое число нареканий при ремонте дорог.
Объекты компании — ЖК на ул. Горького, 10, ЖК на Шоссейной, элитный дома MilkHouse, Дом на Потанинской, ЖК Фрунзенский, ЖК Сибревком и еще около двух десятков объектов.
Компания ГСК «Энергомонтаж-1» в 2022 году сдала 50169 кв. м. площадей по данным сайта Единого реестра застройщиков erzrf.ru. Это строительный гигант, который строил 5 и 6 микрорайоны в Калининском районе Новосибирска. Сейчас ГСК «Электромонтаж-1» строит микрорайон «Династия» на территории двух районов Новосибирска — Калининского и Заельцовского и микрорайон «Приозерный». Компанию создал Леонид Сидоренко, сейчас ее совладельцами являются его сын Иван Сидоренко и Сергей Макаренко.
Иван Сидоренко является депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от округа №25. В конце 2022 года на него было заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Как утверждают следователи, Иван Сидоренко заключил с администрацией Новосибирска договор аренды земельного участка для строительства торгового центра. Затем депутат подделал документы, согласно которым объект был построен, зарегистрировал несуществующее здание на «Новоторг-Сиб» и приобрел участок по заниженной стоимости. В результате мэрии был нанесен ущерб в размере 163 млн рублей. Который Сидоренко полностью возместил.
Из года в года ГК «Расцветай» на разных местах в рейтинге ТОП-10 крупнейших строительных компаний Новосибирска. Главный бенефициар компании — Владислав Савельев. Он — брат депутата Госдумы Федерального Собрания РФ Дмитрия Савельева.
В ходе нашумевшего в Новосибирске судебного процесса о клевете на депутата Дмитрия Савельева со стороны вице-мэра Артема Скатова (Суд признал вину Скатова, он оштрафован. Прим.ред.) на уточняющий вопрос прокурора, имеет ли он какое-то отношение к компании «Расцветай», депутат ГД Дмитрий Савельев ответил отрицательно.
Крупная многопрофильная компания, построившая в Новосибирске жилмассивы «Плющихинский» и «Просторный». Компания известна тем, что строит доступное жилье — панельные девятиэтажные дома без балконов, из которых преимущественно и состоят эти жилмассивы.
Владелец компании Алексей Джулай также является депутатом городского Совета депутатов Новосибирска, но на данный момент его членство в партии «Единая Россия» приостановлено в связи с уголовным делом из-за задержек в сдаче жилья. Компания и до этого уголовного дела постоянно участвовала в судебных разбирательствах разного формата — выступала и в качестве истца, и в качестве ответчика.
Стоит отметить, что на строительном рынке Новосибирска также большие объемы жилья регулярно сдает ГК «Союз» из Алтайского края — введено 59707 кв. м. (erzrf.ru), и ООО «Брусника» из Свердловской области, введено 59275 кв. м. жилья (erzrf.ru) в Новосибирской области в 2022 году.
Кто из депутатов больше всего зарабатывает в строительных компаниях Новосибирска.