Лучшие районы Новосибирска для проживания в частном доме

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:08
В Дзержинском районе Новосибирска достаточно большой частный сектор, в котором раньше располагались преимущественно дачи, летние домики. Сегодня здесь строятся современные частные коттеджи, основательные дома для круглогодичного проживания.
В частном секторе Дзержинского района Новосибирска есть разные дома, так что потенциальным покупателям есть из чего выбирать. Можно приобрести участок с построенным на нем старым частным домом, снести его и построить новый, либо отдать предпочтение современному коттеджу со всеми необходимыми коммуникациями.
На продажу в Новосибирске регулярно выставляются частные дома как для всесезонного, круглогодичного проживания, так и летние домики, которые подходят только для проживания в соответствующий сезон — дачи.
Стоимость частных домов в этой локации Новосибирска варьируется и зависит от типа строения. По наиболее демократичным ценам можно приобрести деревянные дома не в лучшем состоянии — они обойдутся в диапазоне от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей.
Более основательные, новые частные дома стоят дороже. Цены стартуют от 7–8 млн рублей, также есть предложения и за 10, 15 млн рублей и более — как правило, это дома с готовым ремонтом, не требующие дополнительных вложений и затрат.
Дзержинский район Новосибирска находится на правом берегу. Он граничит с Октябрьским, Центральным районами, до любой точки можно добраться как на личном транспорте, так и пешком.
На достаточно неплохом уровне развита система общественного транспорта. Ключевые транспортные артерии района — Республиканская улица и улица Авиастроителей.
На территории есть несколько благоустроенных парков, скверов, в том числе, любимая местными жителями «Березовая Роща». Есть школы, детские сады, больницы и поликлиники, несколько дворцов и домов культуры, кинотеатр.
Также на территории района работают несколько рынков, крупный торговый центр, есть магазины и рестораны.
В Железнодорожном районе Новосибирска также есть частный сектор, где можно найти дома для постоянного или для сезонного проживания.
В частном секторе представлены дома разной площади, построенные из разных материалов по новым технологиям. Преобладают кирпичные коттеджи, одноэтажные и двухэтажные, с подведенными коммуникациями.
Наиболее высоким спросом пользуются частные дома, обустроенные для постоянного проживания, — с газом, электричеством и водоснабжением, собственными территориями и приусадебными участками.
Цены на дома в частном секторе этого района Новосибирска, по данным за июль 2023 года, начинаются от 2 млн рублей. По такой стоимости можно приобрести относительно новый одноэтажный кирпичный дом в неплохом состоянии со своим участком.
Далее разброс цен становится более динамичным: на рынке есть предложения по стоимости в 5, 8 или даже 10 млн рублей. Самые дорогие частные дома в районе стоят от 15 млн рублей.
Локация считается своего рода городскими воротами Новосибирска — они расположены возле площади Гарина-Михайловского. Здесь же находится крупный железнодорожный вокзал.
На территории есть станция метро, которая обеспечивает неплохую транспортную доступность. Добраться до любой точки Новосибирска можно на личном автотранспорте либо на общественном транспорте, выбрав нужный маршрут.
Локация граничит с центром Новосибирска, поэтому попасть на его территорию можно даже пешком — дорога займет порядка получаса.
На территории локации есть несколько театров, кинотеатр, а также цирк, несколько музеев, дворцов культуры. Излюбленное место для прогулок местных жителей — благоустроенный Нарымский сквер.
В районе есть школы, детские сады, магазины и торговые центры, так что можно утверждать: местная инфраструктура развита на неплохом уровне.
Частный сектор в Заельцовском районе Новосибирска считается достаточно дорогим, что обуславливается преимуществами локации, обилием зеленых зон и доступностью городской инфраструктуры.
В этой локации Новосибирска представлены различные частные дома, их стоимость выше, чем в среднем по городу в частном секторе.
На продажу регулярно выставляются небольшие кирпичные частные дома в один этаж с компактными по площади участками, а также большие коттеджи высотой в два или даже в три этажа с внушительной территорией.
Стоимость частных домов в Заельцовском районе Новосибирска начинается от 4–5 млн рублей. По такой цене можно приобрести небольшой дом с двумя или с тремя комнатами, с подведенными коммуникациями. Однако, скорее всего, он будет нуждаться в некоторых дополнительных вложениях и в обустройстве.
Самые дорогие частные дома в этой локации Новосибирска могут стоит от 25 до 30 млн рублей — это современные коттеджи с качественным ремонтом, полностью готовые для проживания. Как правило, к таким домам примыкают и достаточно большие частные участки.
Заельцовский район считается одним из самых зеленых и экологически благополучных в Новосибирске. Несмотря на то что парков и скверов как таковых здесь немного, гулять можно в большом Заельцовском бору.
Из района можно оперативно добраться на автомобиле или на общественном транспорте в центр Новосибирска, до некоторых точек на карте города и вовсе можно дойти пешком. Хорошая транспортная доступность обеспечивается наличием двух станций метро.
Школы, детские сады, поликлиники представлены в достаточном количестве, равно как и магазины, торговые центры и комплексы. До инфраструктуры центра — буквально несколько минут.
Для прогулок подходят местный дендропарк, также семьи с детьми любят проводить время в Новосибирском зоопарке, который находится на территории района.
Частный сектор в этой локации Новосибирска охватывает несколько микрорайонов, на которые поделен Калининский район. Они считаются обособленными, отдельными территориями.
В этой локации Новосибирска на продажу регулярно выставляются различные частные дома, преимущественно кирпичные, достаточно современные. К ним уже подведены все необходимые коммуникации, для проживания они подходят.
Частные дома, представленные в продаже, различаются по площади, высоте, а также по наличию участков. Местные жители нередко обустраивают на своих участках огороды, сады, зоны отдыха.
Самый дешевый частный дом в этой локации Новосибирска обойдется в 2,3 млн рублей — это данные на июль 2023 года. По такой цене можно приобрести небольшой кирпичный частный дом, достаточно ухоженный. Однако владелец должен быть готов к тому, что в обустройство недвижимости ему придется вложить дополнительные средства.
Также в продаже есть частные дома по цене в 5–6, 8 и 10 млн рублей. Самые дорогие предложения, по данным на июль 2023 года, — коттеджи за 14–15 млн рублей.
Условно локация Новосибирска поделена на девять микрорайонов, каждый из которых располагает своей инфраструктурой. Транспортная доступность обеспечена на неплохом уровне — из Калининского района можно добраться в любую точку Новосибирска как на личном, так и на общественном транспорте.
Между микрорайонами местные жители предпочитают передвигаться пешком. Есть автобусные остановки, достаточно неплохо развита сеть маршрутов общественного транспорта.
Инфраструктура включает множество разных объектов, в числе которых — современный спортивный и концертный комплекс, бассейн, Дворец культуры.
На территории района открыт парк культуры и отдыха «Сосновый бор», в котором любят проводить время местные жители. Есть детские сады, школы, магазины, аптеки и салоны красоты.
Кировский район Новосибирска поделен на несколько жилых массивов, часть территории которых занимает и частный сектор. В этой локации небольшие частные дома соседствуют с новыми высотными комплексами, современными зданиями.
В локации представлены частные дома разной площади и планировки. В продаже можно найти кирпичные двухэтажные и одноэтажные коттеджи, частные деревянные дома, состояние которых вряд ли можно назвать удовлетворительным.
Стоимость частных домов, расположенных в этой локации Новосибирска, начинается от 2 млн рублей. За такую стоимость можно приобрести небольшой дом, деревянный либо кирпичный. Он подойдет не только для сезонного, но и для круглогодичного проживания.
Самый дорогой частный дом в этой локации, по данным на июль 2023 года, стоит 15 млн рублей. Таких предложений в частном секторе несколько, это большие и современные частные дома со всеми коммуникациями, которые, как правило, не требуют дополнительных вложений в обустройство.
Кировский район Новосибирска состоит из десяти жилых массивов. Добраться до него можно на личном, общественном транспорте, а также на маршрутном такси или даже по железной дороге. Кроме того, есть маршруты троллейбусов и трамваев.
В среднем на то, чтобы добраться до центра Новосибирска из этого района на машине, нужно порядка 15–20 минут, путь на общественном транспорте займет около получаса.
Инфраструктура развита на достаточно неплохом уровне: есть школы, детские сады, аптеки, поликлиники, торговые центры, магазины и многое другое.
Для прогулок подходят местный парк «Бугринская роща», а также благоустроенные зоны отдыха с аттракционами. Также есть пляжи, зоны отдыха у воды.
Выбирая дом в частном секторе Новосибирска, следует учитывать, с какой целью его планируется приобрести — для летнего, сезонного проживания либо для проживания круглый год. От этого будут зависеть требования к недвижимости и ее характеристикам.
Желательно, чтобы к частному дому были подведены основные коммуникации, в том числе газ, водоснабжение, электричество. Если недвижимость в Новосибирске продается без подключения к коммуникациям, за проведение соответствующих работ придется заплатить, причем сумма получается немаленькая.
Многое также зависит и от наличия у частного дома собственного участка, его площади, благоустроенности. Как правило, дома со своими участками стоят дороже. Кроме того, важно ориентироваться и на наличие в локации инфраструктуры, особенно если частный дом выбирается для постоянного проживания.
Для покупки дома в частном секторе в Новосибирске подходит любой сезон, однако практика показывает, что целесообразнее всего заниматься выбором такой недвижимости осенью или зимой. В холодное время года можно в полной мере оценить характеристики частного дома, в том числе его «готовность» к разным климатическим обстоятельствам.
Летом можно выбирать частные дома в Новосибирске, ориентируясь на ухоженность их участков. Можно, к примеру, оценить плодовые деревья, цветение кустов, общий уровень благоустройства территории частного дома.
Оформление дома в собственность — достаточно ответственная и серьезная процедура, так что проводить ее желательно при участии специалистов. Имеет смысл привлечь к сделке риелтора, который проверит документы на недвижимость, поможет правильно составить договор, внесет в него важные пункты и дополнения.
Подписывать договор о передача прав собственности, например, договор купли-продажи частного дома, имеет смысл в присутствии нотариуса. В перспективе это позволит обезопасить себя от проблем как продавцу, так и покупателю жилой недвижимости.