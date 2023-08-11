Лучшие районы Новосибирска для проживания в частном доме

Для покупки дома в частном секторе в Новосибирске подходит любой сезон, однако практика показывает, что целесообразнее всего заниматься выбором такой недвижимости осенью или зимой. В холодное время года можно в полной мере оценить характеристики частного дома, в том числе его «готовность» к разным климатическим обстоятельствам.