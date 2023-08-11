Медовый и Яблочный Спас в августе 2023 — какой праздник важнее и когда отмечать

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Многие задаются вопросом: почему Спасов именно три (и почему именно Спасы)? Ведь Рождество и Пасха отмечаются строго в один день (при всей разнице в календарях), аналогично встречается и Крещение. При этом больше в церковном календаре не встречается слова «Спас». Постараемся ответить на эти вопросы.
Во-первых, слово «Спас» в русском языке имеет разные контексты. В данном случае, например, «Яблочный Спас» понимается как «спасение» (сохранение) яблок. Это связано с крестьянскими традициями России, когда для многих было важно посеять, вырастить и обязательно спасти урожай от природных катаклизмов (например, от побития градом).
Также ряд исследователей отмечают, что в народной традиции «спасать себя» означало употреблять в пищу мед или яблоки. Крестьяне считали, что две недели Спасов Бог отделил от Великого Поста. В какой-то степени это наложилось и на православные обычаи, когда в церквях стараются освятить плоды первого урожая — а именно, мед, яблоки, хлеб и орехи.
На Медовый Спас 14 августа в российских селах и деревнях начинался интенсивный сбор меда, поскольку именно в августе оптимально собирать сладкое лакомство. На Яблочный Спас 19 августа собирают яблоки, а в Ореховый (Хлебный) Спас 29 августа поспевают хлеб и орехи.
Во-вторых, Спасы совпадают с православными праздниками (в частности, Яблочный Спас ассоциируется с Преображением Господним), а также частично приходятся на самый строгий в православии пост — Успенский, длящийся с 14 по 27 августа и связанный с Успением (смертью) Богородицы. Таким образом, каждая дата невольно знаменует собой важные вехи говения (в частности, 19 августа верующим разрешается есть рыбу).
14 августа православные новосибирцы встретят Медовый Спас. В этот день церковь вспоминает сразу о трех святынях — Животворящем Кресте Господнем, образе Спасителя (Всемилостивом Спасе) и иконе Владимирской Божьей Матери. Также верующие чтят память ветхозаветных мучеников Маккавеев.
Поскольку в этот день начинается сбор меда, не возбраняется собрать мед на пасеке (или хотя бы купить в магазине) и освятить его в церкви. Кое-где в сельской местности до сих пор принято освящать колодцы и совершать крестный ход на водоемы.
Однако главное для православного христианина — сходить в церковь. Поскольку 14 августа приходится на понедельник, желательно соблюдать сухоядение (то есть, не отваривать пищу). Впрочем, индивидуальное меню можно согласовать с духовником — главное, не есть мяса и не пить алкоголь.
19 августа наступит Яблочный Спас, совпадающий с праздником Преображения Господня. Суть праздника — духовное изменение, желание отринуть старую жизнь и начать ее без греха и порочных мыслей. Поскольку в этот день начинается сбор яблок, многие освящают их в церкви (среди части верующих до сих пор действует запрет на вкушение яблок в пищу до похода в храм).
Праздник Преображения Господня в нынешнем году приходится на субботу, когда верующие могут употреблять в пищу горячую пищу с маслом и пить вино. Впрочем, церковь именно на этот день допускает послабление поста, когда разрешается есть рыбу и выпить рюмку освященного кагора. Не возбраняется побаловать себя и выпечкой с яблоками.
29 августа наступит Ореховый (Хлебный) Спас, также в народе его называют Третьим. Православная церковь вспоминает перенесение нерукотворного образа Спасителя из Едессы, мученика Диомида и чтит Феодоровскую икону Божьей матери.
Накануне заканчивается строгий Успенский пост и отмечается Успение Богородицы. Строгих предписаний на этот день для православных нет, поскольку можно разговеться и позвать гостей к праздничному столу. Однако желательно сходить в храм.