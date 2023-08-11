Медовый и Яблочный Спас в августе 2023 — какой праздник важнее и когда отмечать

Многие задаются вопросом: почему Спасов именно три (и почему именно Спасы)? Ведь Рождество и Пасха отмечаются строго в один день (при всей разнице в календарях), аналогично встречается и Крещение. При этом больше в церковном календаре не встречается слова «Спас». Постараемся ответить на эти вопросы.