Новосибирский хакер украл криптовалюту у тысячи пользователей

«УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью пресечена противоправная деятельность жителя города Обь, который использовал программное обеспечение для хищения цифровой валюты пользователей. С 2018 года его жертвами стали свыше тысячи человек», — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.