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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Хакер воровал криптовалюту

Новосибирский хакер украл криптовалюту у тысячи пользователей

11 августа 2023, 06:37
Фото: pxhere. com
Хакер воровал криптовалюту
В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении хакера. Он подозревается в краже криптовалюты через Интернет.

«УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью пресечена противоправная деятельность жителя города Обь, который использовал программное обеспечение для хищения цифровой валюты пользователей. С 2018 года его жертвами стали свыше тысячи человек», — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина мог приобрести вредоносные программы через даркнет. Возбуждено уголовное дело.

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#Александр Ляхов#ФСБ#Хакеры#Криминал#Новосибирская область
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