Новым дирижёром НОВАТа стал Михаил Татарников

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«Михаил Татарников назначен главным приглашенным дирижером НОВАТа. Приказ о его назначении подписан 10 августа», — сообщили в пресс-службе театра.
Новый дирижер является представителем санкт-петербургской школы. Среди его работ — постановка «Снегурочки» Римского-Корсакова в Парижской опере и оперы Бенджамина Бриттена «Билли Бад» в Михайловском театре. В музыкальном мире Михаил Татарников считается одним из лучших исполнителей сочинений Чайковского.
С Новосибирским театром оперы и балета Михаил Татарников сотрудничает весьма плодотворно. До назначения под его руководством были поставлены «Тоска» Пуччини, «Кармен» Бизе и «Ромео и Джульетта» Прокофьева.