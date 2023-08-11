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Новым дирижером стал Михаил Татарников

Новым дирижёром НОВАТа стал Михаил Татарников

11 августа 2023, 13:00
Фото: Пресс-служба НОВАТ
Новым дирижером стал Михаил Татарников
В НОВАТе сменился дирижер. Им стал Михаил Татарников.

«Михаил Татарников назначен главным приглашенным дирижером НОВАТа. Приказ о его назначении подписан 10 августа», — сообщили в пресс-службе театра.

Новый дирижер является представителем санкт-петербургской школы. Среди его работ — постановка «Снегурочки» Римского-Корсакова в Парижской опере и оперы Бенджамина Бриттена «Билли Бад» в Михайловском театре. В музыкальном мире Михаил Татарников считается одним из лучших исполнителей сочинений Чайковского.

С Новосибирским театром оперы и балета Михаил Татарников сотрудничает весьма плодотворно. До назначения под его руководством были поставлены «Тоска» Пуччини, «Кармен» Бизе и «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

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#Александр Ляхов#Назначение#Театр#Новат#Культура#Новосибирск
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