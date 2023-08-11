Порядка 60 новых жилых домов подключили к сетям АО «РЭС» за год

От всей души энергетики Новосибирской области желают, чтобы нелегкий и благородный труд строителей был всегда оценен по достоинству, а самые смелые планы с лёгкостью воплощались в жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и финансовой стабильности, успехов и новых достижений, а также неиссякаемой энергии, так необходимой для успешной реализации замыслов и начинаний на благо Новосибирской области и её жителей!