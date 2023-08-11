Порядка 60 новых жилых домов подключили к сетям АО «РЭС» за год

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
АО «РЭС» сотрудничает со многими крупными застройщиками города и области, в том числе с такими известными новосибирцам компаниями, как «Расцветай», «Союз», «Первый строительный фонд», ГК «СМСС», «Сибирь Девелопмент» и другими. Также новыми партнерами АО «РЭС» стали VIRA, «КПД-Газстрой», АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и ГК «СК-Инвест».
За год работы к сетям АО «РЭС» подключили 60 объектов жилого фонда с общей мощностью порядка 25 МВт. Среди новых подключенных домов — ЖК Расцветай на Красном, ЖК Галактика, ЖК Чкалов, ЖК Цивилизация и другие.
Идут работы по подключению ЖК Расцветай на Зорге, ЖК Сакура Парк, ЖК Расцветай на Игарской, ЖК Новый горизонт, ЖК Звезда, Апартаменты Пилигрим, ЖК Заельцовский New, ЖК Околица и 19|56 кварталы Телецентра.
Также энергетики подключают к сетям электроснабжения социально значимые объекты — школы, поликлиники и не только, силами сотрудников АО «РЭС» была подключена к электросетям многофункциональная ледовая арена и другие необходимые жителям региона объекты.
Энергетики решают вопросы подключения площадок и микрорайонов в соответствии с комплексным планом развития территорий, АО «РЭС» дает гарантии надёжности подключения и качества электрической энергии.
АО «РЭС» планирует и дальше развивать клиентские сервисы для более эффективной работы с партнерами. Коллектив компании поздравляет партнёров-застройщиков и всех работников отрасли с Днем строителя!
От всей души энергетики Новосибирской области желают, чтобы нелегкий и благородный труд строителей был всегда оценен по достоинству, а самые смелые планы с лёгкостью воплощались в жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и финансовой стабильности, успехов и новых достижений, а также неиссякаемой энергии, так необходимой для успешной реализации замыслов и начинаний на благо Новосибирской области и её жителей!
Кто стоит за крупными строительными компаниями Новосибирска.