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ЖК "Галактика" в Новосибирске

Порядка 60 новых жилых домов подключили к сетям АО «РЭС» за год

11 августа 2023, 10:24
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
ЖК "Галактика" в Новосибирске
Летом у строителей самый активный сезон, поэтому День строителя приходится на летнее время, в этом году его отмечают в воскресенье 13 августа. Строительство идет рука об руку с электроснабжением, Новосибирская область лидирует по сдаче жилья в Сибири, новые дома регулярно подключают к электросетям.

АО «РЭС» сотрудничает со многими крупными застройщиками города и области, в том числе с такими известными новосибирцам компаниями, как «Расцветай», «Союз», «Первый строительный фонд», ГК «СМСС», «Сибирь Девелопмент» и другими. Также новыми партнерами АО «РЭС» стали VIRA, «КПД-Газстрой», АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и ГК «СК-Инвест».

За год работы к сетям АО «РЭС» подключили 60 объектов жилого фонда с общей мощностью порядка 25 МВт. Среди новых подключенных домов — ЖК Расцветай на Красном, ЖК Галактика, ЖК Чкалов, ЖК Цивилизация и другие.

Идут работы по подключению ЖК Расцветай на Зорге, ЖК Сакура Парк, ЖК Расцветай на Игарской, ЖК Новый горизонт, ЖК Звезда, Апартаменты Пилигрим, ЖК Заельцовский New, ЖК Околица и 19|56 кварталы Телецентра.

Новосибирский коллектив АО "РЭС" поздравляет с Днем строителей своих партнеров-застройщиков.Новосибирский коллектив АО "РЭС" поздравляет с Днем строителей своих партнеров-застройщиков.
Новосибирский коллектив АО "РЭС" поздравляет с Днем строителей своих партнеров-застройщиков.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Также энергетики подключают к сетям электроснабжения социально значимые объекты — школы, поликлиники и не только, силами сотрудников АО «РЭС» была подключена к электросетям многофункциональная ледовая арена и другие необходимые жителям региона объекты.

Энергетики решают вопросы подключения площадок и микрорайонов в соответствии с комплексным планом развития территорий, АО «РЭС» дает гарантии надёжности подключения и качества электрической энергии.

АО «РЭС» планирует и дальше развивать клиентские сервисы для более эффективной работы с партнерами. Коллектив компании поздравляет партнёров-застройщиков и всех работников отрасли с Днем строителя!

Новосибирский коллектив АО "РЭС" поздравляет с Днем строителей своих партнеров-застройщиков.Новосибирский коллектив АО "РЭС" поздравляет с Днем строителей своих партнеров-застройщиков.
Новосибирский коллектив АО "РЭС" поздравляет с Днем строителей своих партнеров-застройщиков.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

От всей души энергетики Новосибирской области желают, чтобы нелегкий и благородный труд строителей был всегда оценен по достоинству, а самые смелые планы с лёгкостью воплощались в жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и финансовой стабильности, успехов и новых достижений, а также неиссякаемой энергии, так необходимой для успешной реализации замыслов и начинаний на благо Новосибирской области и её жителей!

Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске
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Кто стоит за крупными строительными компаниями Новосибирска.

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#Ольга Храмушкина#Электросети#Строительство#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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