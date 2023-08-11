Скандал недели: как новосибирцам не досталось бесплатных билетов в «Сибирь-Арену»

Невзирая на то, что билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены» были разданы, осталось несколько способов получить их бесплатно. Через сайт были распределены только треть мест на стадионе. Однако хорошая новость. Способы попасть в новый ЛДС еще есть. Например, выиграть билеты на Дне физкультурника 12 и 13 августа. Или же выиграть «проходки» в соцсетях. Внимательно изучите группы «ГАУ НСО „Арена“», Сиб.фм, издательского дома «Советская Сибирь», «клуб болельщиков ХК „Сибирь“»; «Лига любительского хоккея Новосибирска». Также в Телеграм-каналах: «Ваш Новосибирск», «ОТС-Горсайт», «Команда 1962».