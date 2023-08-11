Скандал недели: как новосибирцам не досталось бесплатных билетов в «Сибирь-Арену»

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Днем 10 августа множество фанатов собрались перед экранами своих устройств, готовые получить бесплатные пригласительные билеты на первую игру в новой «Сибирь-Арене», где юниорские сборные России и Беларуси сойдутся в поединке 13 августа.
Сразу после начала раздачи в 13:00, возникли проблемы с сайтом стадиона. Огромное количество людей, желающих получить бесплатные билеты на игру, одновременно пытались зайти на сайт, что привело к его сбоям.
Пресс-служба «Сибирь-Арены» объяснила Атас.инфо, что такая ситуация возникла из-за огромного спроса на билеты. Тысячи человек одновременно пытались получить пригласительные, что привело к неполадкам сайта. Одиннадцать часов продолжались работы по устранению ошибок, и только к полуночи все было исправлено.
Тем не менее, в 23:35 все технические проблемы были устранены, и ночью, в 0:32, объявили о том, что билеты раскуплены всего за один час.
Невзирая на то, что билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены» были разданы, осталось несколько способов получить их бесплатно. Через сайт были распределены только треть мест на стадионе. Однако хорошая новость. Способы попасть в новый ЛДС еще есть. Например, выиграть билеты на Дне физкультурника 12 и 13 августа. Или же выиграть «проходки» в соцсетях. Внимательно изучите группы «ГАУ НСО „Арена“», Сиб.фм, издательского дома «Советская Сибирь», «клуб болельщиков ХК „Сибирь“»; «Лига любительского хоккея Новосибирска». Также в Телеграм-каналах: «Ваш Новосибирск», «ОТС-Горсайт», «Команда 1962».
Ситуацию прокомментировал и министр спорта НСО Сергей Ахапов. Он сказал, что подобные технические нюансы будут устранены в дальнейшем.
«Небывалый ажиотаж вызвало открытие Сибирь-Арены. В первые минуты работы сайта возникли технические проблемы. Наши специалисты с ними справились, и уже поздно вечером все бесплатные билеты почти за 10–15 минут были разобраны. Видя такой небывалый ажиотаж хочу сообщить, что бесплатные билеты можно получить участвуя в розыгрыше в соцсетях Сибирь-Арены и на сайте информпартнёров. Также в субботу в рамках Дня физкультурника, участвуя в конкурсах, можно выиграть бесплатные билеты», — сказал Сергей Ахапов в видеообращении.
И все же, тема с открытием нового ЛДС продолжает быть актуальной для новосибирцев. Теперь, все с нетерпением ждут воскресенье, чтобы попасть внутрь долгожданного стадиона.