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Дагестанца обвиняют в изнасиловании детей в Новосибирске

В Новосибирске 60-летний педофил из Дагестана насиловал мальчиков

11 августа 2023, 08:43
Фото: 1MI
Дагестанца обвиняют в изнасиловании детей в Новосибирске
Пожилого уроженца Дагестана обвиняют в растлении мальчиков в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации СМИ, 60-летний мужчина работал в столице Сибири таксистом. Он знакомился с детьми в соцсетях, иногда заманивал их к себе в машину и домогался до них.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Установлено, что он изнасиловал трех мальчиков 12 и 14 лет, а также 10-летную девочку.

Об этом узнали родители подростков и заявили в полицию. До начала расследования мужчина успел сбежать на родину, но его нашли и доставили обратно в Новосибирскую область.

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#Алина Шефер#18+#Дети#Изнасилование#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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