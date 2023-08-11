В Новосибирске 60-летний педофил из Дагестана насиловал мальчиков

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По информации СМИ, 60-летний мужчина работал в столице Сибири таксистом. Он знакомился с детьми в соцсетях, иногда заманивал их к себе в машину и домогался до них.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Установлено, что он изнасиловал трех мальчиков 12 и 14 лет, а также 10-летную девочку.
Об этом узнали родители подростков и заявили в полицию. До начала расследования мужчина успел сбежать на родину, но его нашли и доставили обратно в Новосибирскую область.