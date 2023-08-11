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Новосибирские школьники получат учебники по истории с СВО

В Новосибирске школы получили новые учебники по истории с разделом об СВО

11 августа 2023, 08:07
Фото: Минобразования НСО
Новосибирские школьники получат учебники по истории с СВО
Школы Новосибирска получили новые учебники по истории с информацией о проходящей спецоперации. Об этом сообщили в Минобразования региона.

Раздел посвящен ходу СВО. Школьникам со страниц учебника объяснят причину конфликта с Украиной. Также дети узнают больше о регионах, вошедших недавно в состав РФ.

«Важно, чтобы детям преподавалась достоверная информация, поэтому мы разработали и приняли единые программы по истории. С 1 сентября ученики 10–11-х классов будут обучаться по новому учебнику истории», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Новый учебник по истории уже прошёл экспертизу. Один из соавторов — помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Минпросвещения планирует ввести госучебники по всем предметам в школе до конца 2025 года.

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#Алина Шефер#Образование#Школа#Зона СВО#Новосибирск#Новосибирская область
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