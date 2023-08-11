В Новосибирске школы получили новые учебники по истории с разделом об СВО

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Раздел посвящен ходу СВО. Школьникам со страниц учебника объяснят причину конфликта с Украиной. Также дети узнают больше о регионах, вошедших недавно в состав РФ.
«Важно, чтобы детям преподавалась достоверная информация, поэтому мы разработали и приняли единые программы по истории. С 1 сентября ученики 10–11-х классов будут обучаться по новому учебнику истории», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Новый учебник по истории уже прошёл экспертизу. Один из соавторов — помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Минпросвещения планирует ввести госучебники по всем предметам в школе до конца 2025 года.