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Новосибирцы стали чаще попадать в больницы с инфарктом

В Новосибирской области инфаркт случается у 27% молодых людей

11 августа 2023, 06:50
Фото: 1MI
Новосибирцы стали чаще попадать в больницы с инфарктом
Каждому четвертому молодому жителю Новосибирской области угрожает инфаркт. Об этом рассказала главный терапевт региона Оксана Герасименко.

Медики отмечают, что в 2022 году 27% сердечных катастроф приходилось на молодежь. Сердечно-сосудистые заболевания стали «молодеть».

«Один из главных факторов риска развития инфаркта миокарда — это высокое давление и ишемическая болезнь сердца. Нужно обратиться к врачу, постоянно контролировать давление, принимать лекарства», — пояснила терапевт.

Герасименко рекомендует молодым людям побороть вредные привычки, правильно питаться, заниматься спортом, больше гулять и меньше нервничать.

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#Алина Шефер#Инфаркт#Врачи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье
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