В Новосибирской области инфаркт случается у 27% молодых людей

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Медики отмечают, что в 2022 году 27% сердечных катастроф приходилось на молодежь. Сердечно-сосудистые заболевания стали «молодеть».
«Один из главных факторов риска развития инфаркта миокарда — это высокое давление и ишемическая болезнь сердца. Нужно обратиться к врачу, постоянно контролировать давление, принимать лекарства», — пояснила терапевт.
Герасименко рекомендует молодым людям побороть вредные привычки, правильно питаться, заниматься спортом, больше гулять и меньше нервничать.