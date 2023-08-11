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В больнице произошел пожар

Выносили на носилках. В Новосибирске загорелась больница — эвакуировали 68 пациентов

11 августа 2023, 03:59
Фото: 1MI
В больнице произошел пожар

В Новосибирске 68 человек эвакуировали из горящей больницы на Мухачева

68 пациентов и трое работников были эвакуированы из больницы №3 в Новосибирске из-за пожара, который произошел в терапевтическом корпусе на улице Мухачева.

Утром 11 августа в больнице №3 в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Когда спасатели прибыли на место, в терапевтическом корпусе на улице Мухачева уже было очень много дыма.

В результате пожара из здания были эвакуированы 68 пациентов, включая 11 лежачих, которых выносили на носилках. Пожар удалось полностью потушить в 5:41, всего на месте работали 37 человек и 12 единиц техники.

Предварительно известно, что огонь повредил лампу и коробку с медицинскими предметами в гардеробной помещении площадью 2 квадратных метра.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Пожар#Больница
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