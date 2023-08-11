Выносили на носилках. В Новосибирске загорелась больница — эвакуировали 68 пациентов

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Утром 11 августа в больнице №3 в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Когда спасатели прибыли на место, в терапевтическом корпусе на улице Мухачева уже было очень много дыма.
В результате пожара из здания были эвакуированы 68 пациентов, включая 11 лежачих, которых выносили на носилках. Пожар удалось полностью потушить в 5:41, всего на месте работали 37 человек и 12 единиц техники.
Предварительно известно, что огонь повредил лампу и коробку с медицинскими предметами в гардеробной помещении площадью 2 квадратных метра.