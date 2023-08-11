Закинули в багажник: искитимцев обвиняют в похищении человека

По данным следствия, ночью 10 декабря прошлого года подозреваемые похитили человека, с которым у них был давний конфликт, и увезли его в багажнике на территорию Сузунского района. При этом они могли избить его. Позже мужчина смог освободиться и обратиться в правоохранительные органы.