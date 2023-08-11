Закинули в багажник: искитимцев обвиняют в похищении человека

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:50
«Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СУ СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Искитимского района. Они обвиняются в похищении человека, совершенного группой лиц с применением насилия и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью», -рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
По данным следствия, ночью 10 декабря прошлого года подозреваемые похитили человека, с которым у них был давний конфликт, и увезли его в багажнике на территорию Сузунского района. При этом они могли избить его. Позже мужчина смог освободиться и обратиться в правоохранительные органы.