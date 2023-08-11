atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Мужчину могли увезти в Сузунский район

Закинули в багажник: искитимцев обвиняют в похищении человека

11 августа 2023, 07:46
Фото: СУ СКР по НСО
Мужчину могли увезти в Сузунский район
Жителей Искитимского района обвиняют в похищении человека. У мужчин мог у конфликт с похищенным.

«Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СУ СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Искитимского района. Они обвиняются в похищении человека, совершенного группой лиц с применением насилия и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью», -рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, ночью 10 декабря прошлого года подозреваемые похитили человека, с которым у них был давний конфликт, и увезли его в багажнике на территорию Сузунского района. При этом они могли избить его. Позже мужчина смог освободиться и обратиться в правоохранительные органы.

Брутальные новосибирцы устроили разборку со стрельбой на Первомайке
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Следственный комитет#Похищение#Криминал#Искитим
Подпишитесь
Где взять бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены», кому не хватило на сайте
Сегодня, 03:31
«Это увлекательный был аттракцион»: новосибирцы за час разобрали все билеты в ЛДС
Сегодня, 01:30
Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске
Сегодня, 01:56
«Бардак» с билетами в новосибирскую «Сибирь-Арену» прокомментировал министр спорта
Сегодня, 05:55
Брошенных циркачами медведей из Новосибирска отдадут в экопарки за 4 млн рублей
Сегодня, 02:40
Женщины стонали и «дышали маткой» на Михайловской набережной в Новосибирске
Вчера, 05:48