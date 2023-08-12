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Медвежата играют с пластиковой лейкой и ходят на задних лапах.

Белые медведи в зоопарке Новосибирска устраивают трюки и ходят на шести лапах

12 августа 2023, 11:35
Фото: Скрин из видео с белыми медведями от Сергея Ильтякова в ВК
Медвежата играют с пластиковой лейкой и ходят на задних лапах.
Медвежата Белка и Стрелка подросли и радуют посетителей зоопарка им. Ростислава Шило в Новосибирске своими трюками.

Посетители в Новосибирском зоопарке подолгу задерживаются у бассейна с белыми медведями — медвежата Белка и Стрелка радуют их своими трюками. Медвежата встают на задние лапы на камне и «позируют» для посетителей, плавают и подкидывают пластиковую лейку и устраивают догоняшки друг с другом. Также они ходят на шести лапах, опираясь друг на друга. Видео с медвежатами выложил на своей странице Вконтакте Сергей Ильтяков.

В Новосибирске белым медведям в зоопарке насыпали снег в вольер
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В жару белым медведям в вольер насыпали снег, созданные с помощью ледогенератора.

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