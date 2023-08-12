Белые медведи в зоопарке Новосибирска устраивают трюки и ходят на шести лапах

Посетители в Новосибирском зоопарке подолгу задерживаются у бассейна с белыми медведями — медвежата Белка и Стрелка радуют их своими трюками. Медвежата встают на задние лапы на камне и «позируют» для посетителей, плавают и подкидывают пластиковую лейку и устраивают догоняшки друг с другом. Также они ходят на шести лапах, опираясь друг на друга. Видео с медвежатами выложил на своей странице Вконтакте Сергей Ильтяков.