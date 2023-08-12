Чистую слободу затопило — жители не могут выйти из дома после ливня

По словам жителей «водоем» во дворе образуется после каждого дождя, и чем сильней дождь, тем глубже водоем. Судя по тому, что в августе погода будет дождливой, жителям микрорайона будет проблемно выходить из дома — затоплено все, парковочные места, детская площадка, тротуары, проезды к подъездам.