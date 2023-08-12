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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Потоп на Спортивной, 13 в Новосибирске

Чистую слободу затопило — жители не могут выйти из дома после ливня

12 августа 2023, 16:09
Фото: Группа Вконтакте АСТ-54
Потоп на Спортивной, 13 в Новосибирске

Жители микрорайона «Чистая слобода» не могут выйти из дома после ливня

Жители микрорайона «Чистая слобода», ул. Спортивная, 13 рассказали в паблике АСТ-54, что их двор затопило, выходы их подъездов перекрыты глубокими лужами.

«Микрорайон „Чистая Слобода“, улица Спортивная, 13. Из года в год одна проблема — затопление дома во время дождей со всех сторон. Невозможно выйти из подъезда. Машины в воде. Людям не пройти, только вплавь» — пишут подписчики паблика АСТ-54.

По словам жителей «водоем» во дворе образуется после каждого дождя, и чем сильней дождь, тем глубже водоем. Судя по тому, что в августе погода будет дождливой, жителям микрорайона будет проблемно выходить из дома — затоплено все, парковочные места, детская площадка, тротуары, проезды к подъездам.

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#Ольга Храмушкина#Потоп#Ливень#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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