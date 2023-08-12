Чистую слободу затопило — жители не могут выйти из дома после ливня

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
«Микрорайон „Чистая Слобода“, улица Спортивная, 13. Из года в год одна проблема — затопление дома во время дождей со всех сторон. Невозможно выйти из подъезда. Машины в воде. Людям не пройти, только вплавь» — пишут подписчики паблика АСТ-54.
По словам жителей «водоем» во дворе образуется после каждого дождя, и чем сильней дождь, тем глубже водоем. Судя по тому, что в августе погода будет дождливой, жителям микрорайона будет проблемно выходить из дома — затоплено все, парковочные места, детская площадка, тротуары, проезды к подъездам.
Море образовалось на Красном Проспекте, ливневки не справились, машины поплыли.