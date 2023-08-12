На Красном Проспекте море — Новосибирск затопило после ночного дождя

Сильный ливень превратил Новосибирск в Венецию, машины плавают по воде, обдавая прохожих потоками. В группу Вконтакте АСТ-54 очевидцы присылают видеодоказательства того, что город утопает, причем, видео шлют не только с окраин, с Площади Труда или Родников — огромное море на Красном Проспекте в районе улицы Писарева можно увидеть на видео ниже. «Где же ваши ливневки?» — спрашивают люди в комментариях?