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Published Сегодня, 07:41

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В Новосибирске после дождя затопило улицы.

На Красном Проспекте море — Новосибирск затопило после ночного дождя

12 августа 2023, 07:41
Фото: 1MI
В Новосибирске после дождя затопило улицы.

В Новосибирске после дождей затопило улицы и дороги

Ночью и утром в Новосибирске прошел сильный дождь, теперь машины сносит потоками воды, а люди не знают, как перейти через дорогу.

Сильный ливень превратил Новосибирск в Венецию, машины плавают по воде, обдавая прохожих потоками. В группу Вконтакте АСТ-54 очевидцы присылают видеодоказательства того, что город утопает, причем, видео шлют не только с окраин, с Площади Труда или Родников — огромное море на Красном Проспекте в районе улицы Писарева можно увидеть на видео ниже. «Где же ваши ливневки?» — спрашивают люди в комментариях?

В Новосибирске после дождя затопило улицы.
Видео: Группа АСТ-54 Вконтакте.
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После ливней в Новосибирске размывает даже новые дороги.

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#Ольга Храмушкина#Дороги#Потоп#Дождь#Ливень#Ливневки#Видео
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