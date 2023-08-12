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Жители ЖК "Панорама" в Новосибирске заблокировали проезд к ЛДС машинами.

Проезд к ЛДС заблокирован — жители ЖК «Панорама» устроили забастовку

12 августа 2023, 08:22
Фото: группа Вконтакте. Mash.Siberia
Жители ЖК "Панорама" в Новосибирске заблокировали проезд к ЛДС машинами.

Новосибирцы из ЖК «Панорама» устроили забастовку, потому что им закрыли дорогу

«Мы живем на левом берегу, а выезда на левый берег у нас нет», — комментирует ситуацию житель ЖК «Панорама». За день до открытия Ледового дворца спорта жители ЖК «Панорама» заблокировали проезд к ЛДС в ответ на то, что им перекрыли короткий выезд на левый берег.

Жителям ЖК «Панорама» перекрыли короткую дорогу на левый берег, теперь ехать нужно в объезд. Раньше проезд был простым и коротким, теперь нужно объезжать ЛДС, чтобы попасть на левый берег. Администрация уже сообщила, что короткий путь был возможен только на время строительства ЛДС, теперь он будет закрыт, так как ЛДС достроили и дорога эта уже не нужна.

Жителей такое отношение не устроило, так же, как и ответ властей. Они поставили свои машины на проезде к ЛДС, перекрыв его. Учитывая, что завтра тут состоится первый матч, проблему решать нужно быстро. На место забастовки выехала полиция.

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Билеты, которые можно было достать на первый матч в ЛДС «Арена», разобрали за час.

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