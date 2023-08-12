Проезд к ЛДС заблокирован — жители ЖК «Панорама» устроили забастовку

Жителям ЖК «Панорама» перекрыли короткую дорогу на левый берег, теперь ехать нужно в объезд. Раньше проезд был простым и коротким, теперь нужно объезжать ЛДС, чтобы попасть на левый берег. Администрация уже сообщила, что короткий путь был возможен только на время строительства ЛДС, теперь он будет закрыт, так как ЛДС достроили и дорога эта уже не нужна.