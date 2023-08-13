atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.

10 лучших фото с открытия ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

13 августа 2023, 13:02
Фото: Пресс-служба ЛДС "Сибирь-Арена"
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Сегодня 13 августа 2023 год в Новосибирске наконец-то состоялся первый матч в ледовом дворце «Сибирь-Арена». Это историческое событие не только для Новосибирска. Смотрим, как это было.

Свое видение первой игры на льду Дворца спорта «Сибирь-Арена» раскрыл тренер российской сборной Павел Канарский: «Игра в начале второго периода из-под нашего контроля, скажем так, ушла, россияне имели хорошее преимущество. И важно было во всем этом ажиотаже, который творился на трибунах, достучаться до ребят, чтобы они перестали совершать ошибки, которые приводили раз за разом к атакам у наших ворот. Хорошо, что мы смогли доиграть этот период, не пропустив шайбу. И уже в перерыве расставить все точки над i».

Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Фото: Пресс-служба ЛДС "Сибирь-Арена"

«Мы вчера на тренировке смогли уже оценить качество льда, качество бортов. Мы тренируемся на более тренировочной площадке и, конечно, качество льда и бортов впечатлило. Тоже нужно было внести определенные поправки, как отскакивает шайба от бортов, чтобы эти отскоки были наши, а не соперника» — оценил новый ледовый дворец тренер белорусской сборной Андрей Ращинский.

Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Фото: Пресс-служба ЛДС "Сибирь-Арена"

«Сегодняшний матч послужил мотивацией к тому, чтоб ребята развивались, чтоб ребята росли через такие матчи, потому что при дефиците международных матчей каждый такой матч развивает. Не всегда все получается, посмотрим, сделаем выводы, проанализируем, кто как сыграл, в таком накале, в такой атмосфере здесь и проявляются какие-то качества» — рассказал о мотивации для ребят, вышедших на лед в зале, где сидели 10,5 тысяч зрителей, тренер российской сборной Павел Канарский.

Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Открытие ледового дворца "Сибирь-Арена" в Новосибирске.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Каким счетом закончился первый матч в ЛДС «Сибирь-Арена»
Узнать подробнее

Стало известно, с каким счетом завершился первый хоккейный матч в ЛДС «Сибирь-Арена» между юниорскими сборными России и Белоруссии.

Читайте также:
Что происходит перед первым матчем в «Сибирь-Арена»Проезд к ЛДС заблокирован — жители ЖК «Панорама» устроили забастовкуМошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
#Ольга Храмушкина#Сибирь-Арена#ЛДС "Новосибирск-Арена"#Матч-открытие нового ЛДС «Сибирь-Арена» 13 августа#Город#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
DJ Smash, Жанет: программа открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа
Сегодня, 03:05
На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем
Сегодня, 02:42
Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске
11 августа, 01:56
Что происходит перед первым матчем в «Сибирь-Арена»
Сегодня, 08:40
Рейтинг самых богатых строителей-депутатов Новосибирска ко Дню строителя 2023
Сегодня, 03:58
Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот
Сегодня, 03:48