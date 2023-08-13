10 лучших фото с открытия ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Свое видение первой игры на льду Дворца спорта «Сибирь-Арена» раскрыл тренер российской сборной Павел Канарский: «Игра в начале второго периода из-под нашего контроля, скажем так, ушла, россияне имели хорошее преимущество. И важно было во всем этом ажиотаже, который творился на трибунах, достучаться до ребят, чтобы они перестали совершать ошибки, которые приводили раз за разом к атакам у наших ворот. Хорошо, что мы смогли доиграть этот период, не пропустив шайбу. И уже в перерыве расставить все точки над i».