10 лучших фото с открытия ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Свое видение первой игры на льду Дворца спорта «Сибирь-Арена» раскрыл тренер российской сборной Павел Канарский: «Игра в начале второго периода из-под нашего контроля, скажем так, ушла, россияне имели хорошее преимущество. И важно было во всем этом ажиотаже, который творился на трибунах, достучаться до ребят, чтобы они перестали совершать ошибки, которые приводили раз за разом к атакам у наших ворот. Хорошо, что мы смогли доиграть этот период, не пропустив шайбу. И уже в перерыве расставить все точки над i».
«Мы вчера на тренировке смогли уже оценить качество льда, качество бортов. Мы тренируемся на более тренировочной площадке и, конечно, качество льда и бортов впечатлило. Тоже нужно было внести определенные поправки, как отскакивает шайба от бортов, чтобы эти отскоки были наши, а не соперника» — оценил новый ледовый дворец тренер белорусской сборной Андрей Ращинский.
«Сегодняшний матч послужил мотивацией к тому, чтоб ребята развивались, чтоб ребята росли через такие матчи, потому что при дефиците международных матчей каждый такой матч развивает. Не всегда все получается, посмотрим, сделаем выводы, проанализируем, кто как сыграл, в таком накале, в такой атмосфере здесь и проявляются какие-то качества» — рассказал о мотивации для ребят, вышедших на лед в зале, где сидели 10,5 тысяч зрителей, тренер российской сборной Павел Канарский.
Стало известно, с каким счетом завершился первый хоккейный матч в ЛДС «Сибирь-Арена» между юниорскими сборными России и Белоруссии.