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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

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Перед первой игрой в "Сибирь-Арена".

Что происходит перед первым матчем в «Сибирь-Арена»

13 августа 2023, 08:40
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Перед первой игрой в "Сибирь-Арена".
Новосибирск ждал этого момента давно, и вот наконец-то зрители собираются на первый матч в ледовом дворце «Сибирь-Арена». Посмотрим, что происходит внутри перед матчем.

Зрителей первого матча на каждом входе встречают скрипачи, трансформеры и другие персонажи.

Перед первой игрой в "Сибирь-Арена".Перед первой игрой в "Сибирь-Арена".
Перед первой игрой в "Сибирь-Арена".
Фото: atas.info

Коридоры ледового дворца — пока все просто замерло в ожидании первого матча.

Перед первой игрой в "Сибирь-Арена".Перед первой игрой в "Сибирь-Арена".
Перед первой игрой в "Сибирь-Арена".
Фото: atas.info

Для тех, кто хотел знать цены в мини-кафе. Все довольно скромно — напитки, бутерброды, начосы, сэндвичи и хот-доги.

Для любителей виртуальной реальности есть, где размяться.

Виртуальная реальность в "Сибирь-Арена"Виртуальная реальность в "Сибирь-Арена"
Виртуальная реальность в "Сибирь-Арена"
Фото: atas.info

Еще музыканты — они стоят на каждом входе, чтобы сразу создавать нужное настроение зрителям.

Музыканты на входах в Ледовый дворец "Сибирь-Арена".Музыканты на входах в Ледовый дворец "Сибирь-Арена".
Музыканты на входах в Ледовый дворец "Сибирь-Арена".
Фото: atas.info

Для желающих поиграть — есть настольный хоккей, футбол и другие активности.

Игры в "Сибирь-Арена"Игры в "Сибирь-Арена"
Игры в "Сибирь-Арена"
Фото: atas.info
DJ Smash, Жанет: программа открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа
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Открытие ЛДС «Сибирь — Арена» — какая программа ждет зрителей на улице и внутри.

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#Ольга Храмушкина#Сибирь-Арена#Хоккей#Город#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#ЛДС "Новосибирск-Арена"
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