Что происходит перед первым матчем в «Сибирь-Арена»

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Зрителей первого матча на каждом входе встречают скрипачи, трансформеры и другие персонажи.
Коридоры ледового дворца — пока все просто замерло в ожидании первого матча.
Для тех, кто хотел знать цены в мини-кафе. Все довольно скромно — напитки, бутерброды, начосы, сэндвичи и хот-доги.
Для любителей виртуальной реальности есть, где размяться.
Еще музыканты — они стоят на каждом входе, чтобы сразу создавать нужное настроение зрителям.
Для желающих поиграть — есть настольный хоккей, футбол и другие активности.
Открытие ЛДС «Сибирь — Арена» — какая программа ждет зрителей на улице и внутри.