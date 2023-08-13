DJ Smash, Жанет: программа открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа

В Новосибирске вот-вот состоится торжественное открытие нового ледового дворца «Сибирь-Арена». В этот день пройдет матч между юниорскими сборными России и Белоруссии, билеты на который были разданы через сайт за 10 минут. Также будет проведен розыгрыш входных билетов перед началом церемонии открытия.