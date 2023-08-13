DJ Smash, Жанет: программа открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Новосибирске вот-вот состоится торжественное открытие нового ледового дворца «Сибирь-Арена». В этот день пройдет матч между юниорскими сборными России и Белоруссии, билеты на который были разданы через сайт за 10 минут. Также будет проведен розыгрыш входных билетов перед началом церемонии открытия.
На прилегающей территории выступят различные творческие коллективы, а также диджей Smash и артистка из Белоруссии Жанет. Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 возле ледового дворца. Здесь начнут работать аниматоры, фотографы, а также будет открыта food-зона. Для создания праздничной атмосферы перед новосибирцами выступит диджей DJ Антон Begowatt.
В 12:30 зрители смогут увидеть батутное шоу и принять участие в первом розыгрыше билетов на церемонию открытия «Сибирь-Арены». После этого иллюзионисты представят свое шоу «Путешествие», а на сцене выступит танцевальный коллектив «Ким тайм».
В 12:50 начнется второй розыгрыш билетов, а в 13:00 пройдет пенная вечеринка. Иллюзионисты Владимир и Дарья Самуйловы продемонстрируют свое мастерство, а также выступят дуэт «Игра слов» и танцевальный коллектив «Ким Тайм».
В 13:40 запланировано грандиозное зеркальное шоу с элементами крио, а в 13:50 будет проведен третий розыгрыш билетов. Выступления Глеков-арт проджекта, шоу-балета Драйв и других творческих коллективов продолжат праздник.
В 14:40 состоится розыгрыш призов и выступления различных творческих коллективов. В 15:40 начнется трансляция церемонии открытия и выставочного матча, а сам матч между юниорскими сборными командами России и Белоруссии начнется в 16:30.
После матча, в 19:00, на сцену выйдет артистка из Белоруссии Жанет, ее сменит кавер-группа «Jump More». В 19:45 состоится огненное шоу, а в 20:00 выступит диджей Smash, под чьи миксы новосибирцы смогут танцевать в течение часа. В 21:00 праздник закончится ярким салютом из цветного дыма.