Каким счетом закончился первый матч в ЛДС «Сибирь-Арена»

Сборная России проиграла сборной Белоруссии в первом матче в ЛДС «Сибирь-Арена»

Даже тем, кто не был на открытии и первом хоккейном матче в ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске, интересно, с каким счетом закончился матч. На льду сражались юниорские команды России и Республики Беларусь.