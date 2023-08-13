Каким счетом закончился первый матч в ЛДС «Сибирь-Арена»

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Первый матч в ЛДС «Сибирь- Арена» завершился со счетом 1:3 в пользу команды «Белоруссии». Команда России открыла счет в первом периоде, забив первый гол. Счет открыл 17-летний нападающий московского клуба «Красная армия» Алексей Донцов. Белорусская команда забила две шайбы в ворота России в первом периоде. Третий гол был забит во втором периоде.
После последнего перерыва, напряжение продолжало удерживаться у хоккейных ворот России, но ни одной команде не удалось увеличить счет. Матч завершился победой юниорской сборной Белоруссии.