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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Первый хоккейный матч прошел в ЛДС "Сибирь-Арена"

Каким счетом закончился первый матч в ЛДС «Сибирь-Арена»

13 августа 2023, 11:55
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Первый хоккейный матч прошел в ЛДС "Сибирь-Арена"

Сборная России проиграла сборной Белоруссии в первом матче в ЛДС «Сибирь-Арена»

Даже тем, кто не был на открытии и первом хоккейном матче в ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске, интересно, с каким счетом закончился матч. На льду сражались юниорские команды России и Республики Беларусь.

Первый матч в ЛДС «Сибирь- Арена» завершился со счетом 1:3 в пользу команды «Белоруссии». Команда России открыла счет в первом периоде, забив первый гол. Счет открыл 17-летний нападающий московского клуба «Красная армия» Алексей Донцов. Белорусская команда забила две шайбы в ворота России в первом периоде. Третий гол был забит во втором периоде.

После последнего перерыва, напряжение продолжало удерживаться у хоккейных ворот России, но ни одной команде не удалось увеличить счет. Матч завершился победой юниорской сборной Белоруссии.

Первый хоккейный матч прошел в ЛДС "Сибирь-Арена"Первый хоккейный матч прошел в ЛДС "Сибирь-Арена"
Первый хоккейный матч прошел в ЛДС "Сибирь-Арена"
Фото: atas.info
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