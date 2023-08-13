Рейтинг самых богатых строителей-депутатов Новосибирска ко Дню строителя 2023

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Данные о доходах депутатов, начиная с декларации за 2022 год, в открытом доступе не найти, но мы всегда можем увидеть, сколько заработали их компании, а также оценить имущество и уровень доходов декларированных за 2021 год.
Евгений Покровский — экс-управляющий делами областного правительства, бывший зампредседателя Заксобрания, совладелец ГК «КПД-Газстрой». Компания КПД Газстрой показала за 2022 год прибыль 54 млн рублей, выручку 1,8 млрд рублей.
В 2021 году депутат задекларировал доход в размере 75 397 637,67 рублей. Также он владеет квартирой площадью 140 квадратных метров, в долевой собственности дом 349 кв. м., также в списке имущества Range Rover и несколько земельных участков.
Его сын Кирилл Покровский, является совладельцем компании ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой». Чистая прибыль компании за 2022 год 353 млн рублей по данным spark-interfax. Кирилл Покровский возглавляет постоянную комиссию по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска. За 2021 год Покровский-младший задекларировал доход 68 млн рублей, в собственности у Кирилла Покровского дом площадью 389 кв. м, загородная недвижимость 268,5 кв. м, 5 земельных участков, а также 11 небольших квартир площадью от 55,1 до 72,6 кв. м, автомобиль Infiniti QX80, гидроцикл RXP.
Генеральный директор и единственный собственник строительной группы компаний «Дискус» Алексей Джулай в 2021 году задекларировал доход в размере 59 млн рублей. Его компании «Дискус-Строй» показали в 2022 году прибыль чуть более 1 млн рублей, «Дискус Плюс» — 200 тысяч рублей. Предприятия ГК «Дискус» имеют высокий риск банкротства, постоянно находятся в гуще судебных разбирательств.
Сам Алексей Джулай попал под уголовное преследование по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество) в связи с задержкой в сдаче объектов. Его задержали, но позже выпустили под залог, ограничив в правах. Его членство в партии «Единая Россия» приостановлено на период расследования, но он продолжает оставаться депутатом Совета депутатов города Новосибирска.
В собственности у Алексея Джулая два дома площадью 196 и 585 квадратных метра и две квартиры площадью по 124 кв. м.
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области по избирательному округу №14? заместитель председателя регионального парламента Майис Мамедов владеет 97,47% компании «Первый Строительный Фонд». В 2021 году он задекларировал 23 млн рублей дохода. Компания ООО «ПСФ» за 2022 год показала всего 46 тысяч рублей прибыли и выручку 84,3 млн рублей.
За 2021 год Майис Мамедов показал в декларации доход 23 073 010 рублей. В качестве имущества, находящегося в собственности указана только квартира площадью 126 кв. м.
Дмитрий Червов не только депутат Совета депутатов, но и сын известного в Новосибирске строителя, основавшего концерн «Сибирь» Валерия Червова. Дмитрий Червов также связан со строительным бизнесом. В 2021 году он задекларировал 31 044 258 рублей. В собственности у Червова-младшего находится квартира 105 кв. м. и 35 небольших нежилых помещений (от 16,5 до 21,7 кв. м). Еще одна квартира 287 квадратных метра числится за депутатом в пользовании. Кроме того, судя по декларации 2021 года, Дмитрий Червов владеет катером Меridian-368.
Отец в 2021 году задекларировал немного меньше сына — 25 991 153 рублей. В собственности Валерия Червова находится садовый дом площадью 119 кв. м и квартира 62 кв. м. Еще одна квартира 90 кв. м. принадлежит ему на правах долевой собственности. Кроме того, на главу семьи записано два гаража и три нежилых строения. В декларации депутат указал снегоход Ski-Doo Skandik SWT 600 ETEC и автомобиль УАЗ 29891.
«Сибирь» — это группа компаний, входящий в нее концерн «Сибирь» в 2022 году показал прибыль 5,3 млн рублей, ООО СЗ «Развитие» прибыль за 2022 год — 66 млн рублей, ООО СК «Сибирь-Строй» — 26 млн рублей, это лишь несколько компаний, в которых Валерий Червов является владельцем или совладельцем.
Депутат Законодательного собрания Илья Поляков летом прошлого года снял с себя полномочия председателя совета директоров ГК «Стрижи» и вышел из состава учредителей группы компаний. С 2022 года владелец ГК «Поляков». Компания строит жилые комплексы «Новаторы», «Основатели» и «Характер». Так как компания новая, декларации о доходах еще не представлены.
Сумма дохода за 2021 год в личной декларации — 14,9 млн рублей. В совместной собственности дом 933 кв. метра, большие земельные участки и 11 промышленных и других нежилых помещений. Также в качестве имущества в декларации указан автомобиль ВАЗ 21099 и три катера.
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