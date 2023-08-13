Рейтинг самых богатых строителей-депутатов Новосибирска ко Дню строителя 2023

Дмитрий Червов не только депутат Совета депутатов, но и сын известного в Новосибирске строителя, основавшего концерн «Сибирь» Валерия Червова. Дмитрий Червов также связан со строительным бизнесом. В 2021 году он задекларировал 31 044 258 рублей. В собственности у Червова-младшего находится квартира 105 кв. м. и 35 небольших нежилых помещений (от 16,5 до 21,7 кв. м). Еще одна квартира 287 квадратных метра числится за депутатом в пользовании. Кроме того, судя по декларации 2021 года, Дмитрий Червов владеет катером Меridian-368.