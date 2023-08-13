Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот

В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске 12 августа произошло столкновение между группами подростков. Одна группа была одета в черную одежду с изображением паука, а другая состояла из молодых людей в спортивной одежде. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».