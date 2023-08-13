Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске 12 августа произошло столкновение между группами подростков. Одна группа была одета в черную одежду с изображением паука, а другая состояла из молодых людей в спортивной одежде. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».
Согласно свидетельствам очевидцев, одна из групп представляла ЧВК «Рёдан», а другая — околофутбольных фанатов или «Спортиков».
«В Галерею пришла компания рёдановцев. Их поймали оффники и вывели всех на улицу поговорить насчёт внешнего вида. Рёдановцы утверждали, что они мирные и ничего против кого-либо не имеют», — рассказал подписчик канала.
На место происшествия прибыла полиция, однако они решили никого не задерживать. Напомним, что пару месяцев назад сходки «Редановцев» заканчивались задержанием — к ТЦ подгоняли автозаки.