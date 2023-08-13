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Скандал произошел в торговом центре

Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот

13 августа 2023, 03:48
Фото: atas.info
Скандал произошел в торговом центре

В Новосибирске в ТРЦ «Галерея» произошел конфликт подростков из «Редана» и спортиками

В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске произошла стычка между двумя группами подростков — ЧВК «Рёдан» и «спортиками».

В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске 12 августа произошло столкновение между группами подростков. Одна группа была одета в черную одежду с изображением паука, а другая состояла из молодых людей в спортивной одежде. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

Согласно свидетельствам очевидцев, одна из групп представляла ЧВК «Рёдан», а другая — околофутбольных фанатов или «Спортиков».

«В Галерею пришла компания рёдановцев. Их поймали оффники и вывели всех на улицу поговорить насчёт внешнего вида. Рёдановцы утверждали, что они мирные и ничего против кого-либо не имеют», — рассказал подписчик канала.

На место происшествия прибыла полиция, однако они решили никого не задерживать. Напомним, что пару месяцев назад сходки «Редановцев» заканчивались задержанием — к ТЦ подгоняли автозаки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#ТРЦ Галерея#Конфликт#Подростки#ЧВК Рёдан
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