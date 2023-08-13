Пассажирка троллейбуса в Новосибирске пострадала в ДТП — она упала при столкновении

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Published Сегодня, 07:52
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13 августа в 11.30 на улице Кошурникова, 8 произошло столкновение двух транспортных средств.
Водитель женщина, родившаяся в 1958 году, управляла автомобилем Exeed и столкнулась с троллейбусом (маршрут 23), в котором находилось 15 пассажиров.
В результате происшествия в троллейбусе пострадала пассажирка, женщина 1954 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждение для уточнения характера полученных травм.
На месте аварии работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства происшествия.