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Есть пострадавшая

Пассажирка троллейбуса в Новосибирске пострадала в ДТП — она упала при столкновении

13 августа 2023, 07:52
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшая

В Новосибирске пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП с легковушкой

В Дзержинском районе Новосибирска произошла авария с участием общественного транспорта. Подробности рассказали в ГИБДД по НСО.

13 августа в 11.30 на улице Кошурникова, 8 произошло столкновение двух транспортных средств.

Водитель женщина, родившаяся в 1958 году, управляла автомобилем Exeed и столкнулась с троллейбусом (маршрут 23), в котором находилось 15 пассажиров.

В результате происшествия в троллейбусе пострадала пассажирка, женщина 1954 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждение для уточнения характера полученных травм.

На месте аварии работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства происшествия.

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#Эмилия Губарева#Троллейбус#ДТП#Столкновение#Автомобиль#Пассажиры#Травмы#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#18+
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