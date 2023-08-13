В Новосибирской области 19-летняя девушка насмерть разбилась на мотоцикле

В Черепаново Новосибирской области в ночь на 13 августа произошло трагическое ДТП. По информации заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Андрея Кузнецова, на мотоцикле погибла 19-летняя девушка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.