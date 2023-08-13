В Новосибирской области 19-летняя девушка насмерть разбилась на мотоцикле

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В Черепаново Новосибирской области в ночь на 13 августа произошло трагическое ДТП. По информации заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Андрея Кузнецова, на мотоцикле погибла 19-летняя девушка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел около 2:30 на улице Пролетарской. Водитель мотоцикла, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий прав, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с бордюрным камнем.
В результате аварии водитель получил незначительные травмы, однако девушка-пассажирка скончалась. Следственные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.