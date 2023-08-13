atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Девушка погибла

В Новосибирской области 19-летняя девушка насмерть разбилась на мотоцикле

13 августа 2023, 08:30
Фото: 1MI
Девушка погибла
В результате аварии в Новосибирской области погибла 19-летняя девушка, которую вез пьяный водитель мотоцикла.

В Черепаново Новосибирской области в ночь на 13 августа произошло трагическое ДТП. По информации заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Андрея Кузнецова, на мотоцикле погибла 19-летняя девушка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 2:30 на улице Пролетарской. Водитель мотоцикла, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий прав, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с бордюрным камнем.

В результате аварии водитель получил незначительные травмы, однако девушка-пассажирка скончалась. Следственные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

148 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья из Новосибирска попала в смертельное ДТП в Тюменской областиВ Новосибирске водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика и скрылся с места ДТПВ Новосибирске 84-летний дедушка пострадал в ДТП — его сбил автомобиль на пешеходе
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#18+#Погиб#ДТП#Мотоцикл#Травмы
Подпишитесь
DJ Smash, Жанет: программа открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа
Сегодня, 03:05
На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем
Сегодня, 02:42
Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске
11 августа, 01:56
Что происходит перед первым матчем в «Сибирь-Арена»
Сегодня, 08:40
Рейтинг самых богатых строителей-депутатов Новосибирска ко Дню строителя 2023
Сегодня, 03:58
Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот
Сегодня, 03:48