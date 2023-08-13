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Кафе снесли

В Первомайском сквере Новосибирска снесли кафе Carl’s Jr

13 августа 2023, 09:34
Фото: atas.info
Кафе снесли
В Первомайском сквере Новосибирска снесли кафе в рамках реконструкции.

В Первомайском сквере в центре Новосибирска недавно завершился процесс сноса здания кафе, которое простояло там более 20 лет. Последним арендатором этого места была бургерная Carl’s Jr., и решение о сносе принял суд.

Однако два других павильона на территории сквера — Sabai Bar и Park Cafe — пока не разобрали, хотя также были вынесены решения суда по ним. Об этом сообщило издание BFM-Новосибирск.

Ранее местные жители выразили недовольство медленными темпами работ. Также вице-мэр Анна Терешкова сообщала, что в сквере уже начали обустраивать входную зону и укладывать тротуарную плитку. Однако, жители сомневаются, что сквер будет открыт в октябре, так как сроки выполнения работ в городе часто сдвигаются.

Работы по сносу кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере Новосибирска не начались — ФОТО
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Снос#Сквер#Первомайский сквер
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