В Первомайском сквере Новосибирска снесли кафе Carl’s Jr

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Первомайском сквере в центре Новосибирска недавно завершился процесс сноса здания кафе, которое простояло там более 20 лет. Последним арендатором этого места была бургерная Carl’s Jr., и решение о сносе принял суд.
Однако два других павильона на территории сквера — Sabai Bar и Park Cafe — пока не разобрали, хотя также были вынесены решения суда по ним. Об этом сообщило издание BFM-Новосибирск.
Ранее местные жители выразили недовольство медленными темпами работ. Также вице-мэр Анна Терешкова сообщала, что в сквере уже начали обустраивать входную зону и укладывать тротуарную плитку. Однако, жители сомневаются, что сквер будет открыт в октябре, так как сроки выполнения работ в городе часто сдвигаются.