Два повара из Новосибирска пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Если Александр Попов или Артур Мартиросян пройдут кастинг, они будут включены в команду одного из шефов. Ивлев и Агзамов будут передавать свое мастерство участникам и в конкурентной борьбе доказывать, кто из них важнее. В каждом раунде после приготовления блюд шефы будут избавляться от самых слабых поваров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.