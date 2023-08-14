Два повара из Новосибирска пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
На телеканале «Пятница!» 14 августа стартует третий сезон шоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым в роли ведущих. В новом формате они будут собирать команды поваров, чтобы найти самого талантливого повара в России.
На кастинге участвовали два повара из Новосибирска — 35-летний Александр Попов и 36-летний Артур Мартиросян. Александр считает себя поваром-любителем и проводит гастро ужины и мастер-классы. Он принес на кастинг свое блюдо под названием «Лесной кабанчик».
Артур случайно попал в профессию повара и сейчас работает шеф-поваром в ресторане. На кастинг он принес свою приготовленную утку.
Если Александр Попов или Артур Мартиросян пройдут кастинг, они будут включены в команду одного из шефов. Ивлев и Агзамов будут передавать свое мастерство участникам и в конкурентной борьбе доказывать, кто из них важнее. В каждом раунде после приготовления блюд шефы будут избавляться от самых слабых поваров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.