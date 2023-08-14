atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Погиб человек

Груды искореженного металла. Страшное ДТП на трассе Новосибирской области — ФОТО

14 августа 2023, 10:00
Фото: ГИБДД по НСО
Погиб человек

В Карасукском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В Карасукском районе Новосибирской области произошла трагическая авария. В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель.

По предварительным данным ГИБДД по НСО, инцидент произошел 14 августа в 09:50 на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Водитель автомобиля «Ниссан АД», родившийся в 1983 году, двигался со стороны города Карасук в направлении Новосибирска.

На 373 километре дороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай i30», который был под управлением водителя, родившегося в 1962 году. В результате происшествия водитель «Ниссана» погиб на месте аварии, а водитель «Хендая» получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная служба полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

148 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья из Новосибирска попала в смертельное ДТП в Тюменской областиВ Новосибирске 84-летний дедушка пострадал в ДТП — его сбил автомобиль на пешеходеМинивэн въехал на крышу легковых автомобилей в результате массового ДТП. ВидеоСтрашное ДТП на трассе Новосибирской области: 9-летняя девочка погибла
#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#18+#Погиб#ДТП
Подпишитесь
10 лучших фото с открытия ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске
Вчера, 13:02
Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа
Вчера, 21:06
Новосибирские врачи НИИТО избавили героя СВО от головных болей при смене погоды
Сегодня, 02:46
На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем
Вчера, 02:42
Страшный холод пришел в Новосибирск. Какая будет погода на неделе
Сегодня, 01:41
Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот
Вчера, 03:48