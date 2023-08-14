Груды искореженного металла. Страшное ДТП на трассе Новосибирской области — ФОТО

На 373 километре дороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай i30», который был под управлением водителя, родившегося в 1962 году. В результате происшествия водитель «Ниссана» погиб на месте аварии, а водитель «Хендая» получил травмы.