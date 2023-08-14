Груды искореженного металла. Страшное ДТП на трассе Новосибирской области — ФОТО

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По предварительным данным ГИБДД по НСО, инцидент произошел 14 августа в 09:50 на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Водитель автомобиля «Ниссан АД», родившийся в 1983 году, двигался со стороны города Карасук в направлении Новосибирска.
На 373 километре дороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай i30», который был под управлением водителя, родившегося в 1962 году. В результате происшествия водитель «Ниссана» погиб на месте аварии, а водитель «Хендая» получил травмы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная служба полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.