Медведь растерзал домашний скот в селе под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как рассказали местные жители, на днях они обнаружили убитыми своих кур и овец. Судя по следам, оставленным рядом с тушами, а также по клыкам на шеях животных, орудовал медведь.
«Ночью мы слышали небольшой шум, но проверять сарай не стали. Даже подумать не могли, что там медведь хозяйничает. Только утром нашли зверей, которых он подрал», — рассказали Atas.info селяне.
Люди сообщили о медведе местному егерю. Вместе с ним они прошлись по лесу и нашли тайник косолапого. Он закопал на прозапас туши недоеденных овец.
Администрации Новосилишского сельсовета призвала местных жителей отказаться от походов в лес пока там гуляет медведь.
Напомним, недавно новосибирцы нашли следы медведя возле сел Томилово и Верх-Балта. Об этом уже уведомили местных властей.