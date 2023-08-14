atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Медведь растерзал домашний скот в селе под Новосибирском

Медведь растерзал домашний скот в селе под Новосибирском

14 августа 2023, 07:49
Фото: 1MI
Агрессивный медведь был замечен в селе Новосилиш в Новосибирской области. Он напал на домашний скот.

Как рассказали местные жители, на днях они обнаружили убитыми своих кур и овец. Судя по следам, оставленным рядом с тушами, а также по клыкам на шеях животных, орудовал медведь.

«Ночью мы слышали небольшой шум, но проверять сарай не стали. Даже подумать не могли, что там медведь хозяйничает. Только утром нашли зверей, которых он подрал», — рассказали Atas.info селяне.

Люди сообщили о медведе местному егерю. Вместе с ним они прошлись по лесу и нашли тайник косолапого. Он закопал на прозапас туши недоеденных овец.

Администрации Новосилишского сельсовета призвала местных жителей отказаться от походов в лес пока там гуляет медведь.

Напомним, недавно новосибирцы нашли следы медведя возле сел Томилово и Верх-Балта. Об этом уже уведомили местных властей.

Читайте также:
Белые медведи в зоопарке Новосибирска устраивают трюки и ходят на шести лапахПод Новосибирском грибники нашли следы медведя рядом с селамиНашествие медведей в Новосибирской области: почему звери бегут из леса
#Медведь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
10 лучших фото с открытия ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске
Вчера, 13:02
Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа
Вчера, 21:06
Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске
11 августа, 01:56
На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем
Вчера, 02:42
Страшный холод пришел в Новосибирск. Какая будет погода на неделе
Сегодня, 01:41
Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот
Вчера, 03:48